Visita sorpresa de CDV; el regreso de Germán

Cuando Luis René ‘El Cachorro’ Cantú, presidente estatal del PAN, se bajó de la camioneta en la que llegó a la nueva sede del partido blanquiazul en Tampico, les dijo a Chucho Nader y Pedro Romero: ‘Les traigo un invitado especial’.

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y primer panista del estado, descendió de la unidad acompañado del senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Apenas unos minutos antes, a las 9:50 horas, la secretaria general del comité estatal de Acción Nacional, Mariela López, tras recibir una llamada telefónica, les comentó al alcalde de Tampico y al dirigente del panismo local que el gobernador iba a llegar con ‘El Cachorro’. Así fue como se enteraron de la asistencia de G1.

Fue una visita sorpresa para inaugurar las nuevas oficinas del PAN en un municipio más que representativo en la historia del partido fundado por Manuel Gómez Morín en 1939: en tierras jaibas se realizó la primera asamblea nacional blanquiazul.

‘Así es como nace Acción Nacional, como un fuerte y firme defensor de nuestra democracia, de nuestras libertades, mismas que, desafortunadamente, hoy en día están en riesgo’, dijo Francisco García Cabeza de Vaca al tomar la palabra tras el corte de listón inaugural.

Puntualizó: ‘Por eso mi visita aquí a Tampico, para desde aquí, desde la cuna del panismo tamaulipeco, mandar un claro mensaje a propios y extraños: no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir trabajando con unidad, pero una unidad con propósito, ese propósito es sumar esfuerzos, capacidades, talentos, voluntades’.

El mensaje de trabajar con unidad en el panismo cobraría significado en la reunión y desayuno que, minutos después, se realizó en el restaurante ‘El Lindero’, ubicado en la Avenida Hidalgo. Entre los distintos liderazgos azules porteños (Tere Sosa, César González Maza, Luis Alonso Mejía, Hilda Gómez, Maru Gallegos, Toño Heredia y, por supuesto, los diputados locales Mon Marón y Rosa María González Azcárraga), destacaba un personaje: Germán Pacheco.

El ex director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa (ITIFE) fue invitado a la reunión albiazul por el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader Nasrallah; y por el líder estatal del PAN, Luis René Cantú. Posteriormente, la tarde del sábado, Pedro Romero le llamó por teléfono para reiterar la invitación y confirmar su asistencia.

Cuando Chucho Nader lo invitó al cónclave albiazul en ‘El Lindero’, Germán Pacheco aceptó sin reticencias. ‘No vayas a faltar’, le insistió el alcalde porteño. ‘Ahí voy a estar’, respondió el ex diputado federal y ex delegado de la zona norte.

Y ahí estuvo puntual el ex titular del ITIFE, lo que sorprendió a todos los asistentes y, de paso, borró los rumores de que se iba a incorporar a la Cuarta Transformación. Eso no era cierto. En semanas recientes, por ejemplo, ha mantenido contacto con Ricardo Anaya, ex candidato presidencial de Acción Nacional, y con Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda en el sexenio calderonista (leer EL KIOSKO publicado el pasado 24 de agosto).

Al verlo a su llegada a ‘El Lindero’, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca saludó y abrazó (con todo y ‘palmada’ en la espalda) a Germán Pacheco. Luego, el senador Ismael García Cabeza de Vaca hizo lo propio y le preguntó: ‘¿Cómo has estado?’. El panista tampiqueño contestó: ‘Bien, aquí andamos’. Todos sonrientes.

Si bien en todas las encuestas el PAN sale adelante en Tampico, la elección del 6 de junio de 2021 no será nada fácil, Morena quiere avanzar y ganar en el puerto jaibo.

Un dato para tomar en cuenta: 48 mil tampiqueños están inscritos y reciben un apoyo de alguno de los programas sociales del gobierno federal. En ese contexto, el partido blanquiazul no se puede dar el lujo de dejar sueltos liderazgos y operadores probados a nivel territorial.

Al concluir la reunión y al despedirse, el gobernador le dio la tradicional ‘palmadita’ en la espalda a Germán Pacheco, quien, como se lo comentó en su momento su amigo César Verástegui Ostos, secretario general de gobierno, tendrá que esperar a ver en qué es necesario, qué oportunidad le brindan para reconfirmar su lealtad a los vientos del cambio.

EL MOTIVO DEL CAMBIO DE SEDE DEL PAN JAIBO

Justo en los días en que comenzaba la pandemia, la propietaria del local en que se encontraba instalado el comité del PAN de Tampico le notificó a la directiva que iba a vender el inmueble.

Por tanto, les planteó dos opciones al equipo blanquiazul presidido por Pedro Romero Sánchez: comprar las oficinas en un costo de 6 millones 500 mil pesos o, en caso de no interesarse en la adquisición, preparar el desalojo.

En tiempos tan difíciles por el par de crisis, la sanitaria y la económica, el PAN porteño ni de chiste podía adquirir el local.

Por ello, se dieron a la tarea de buscar otra sede, hasta que, dos o tres meses después, decidieron por la renta de ‘La Casa Blanca’, ubicada en Avenida Hidalgo casi esquina con Torreón, inmueble que fue utilizado como oficina de campaña por Sergio Salazar, en 1997, cuando fue candidato a la diputación federal.

Para el panismo porteño es tarea pendiente contar con un local propio y dejar atrás las rentas y las mudanzas. Pedro Romero, que ya debe despedirse de sus funciones en Protección Civil para meterse de lleno al proceso electoral, confía en que pronto el PAN de Tampico cuente con oficinas propias. La historia del partido en tierras jaibas se lo exige.

‘LA LIGA’ SE PUEDE ROMPER EN MORENA…

Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo están estirando demasiado ‘la liga’ en la disputa por la presidencia nacional de Morena.

Mario calificó a Porfirio como un ‘ambicioso vulgar’. Porfirio se la regresó y, prácticamente, le dijo ‘estúpido’.

Así andan las cosas en el Movimiento de Regeneración Nacional… ya veremos si los dos, convertidos en auténticos rijosos de barrio, no le colman la paciencia a Andrés Manuel López Obrador…

Y PARA CERRAR…

El que está muy activo con su asociación ‘Sumando Voluntades por Ellos’ es el panista maderense Marco Moctezuma, integrante del grupo de ‘Los Agustinos’.

Con diversos apoyos, como servicios médicos y alimentarios, el ex dirigente y ex regidor del PAN en Madero recorre el territorio.