AMLO afirma que hay ‘complot’ para no comprar medicinas contra cáncer

MÉXICO.- Empresas de medicamentos del país intentan bloquear la compra que el Gobierno de México hace de fármacos para tratar el cáncer, afirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario aseguró a los familiares de las personas que reciben estos medicamentos que la administración federal cumplirá con el abasto de los mismos, esto después del robo de casi 38 mil piezas.

«No podemos decir cómo (lo vamos a hacer) porque hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos, no solo en México, sino en el extranjero. Las mismas empresas de aquí hacen acuerdos con empresas de afuera e intervienen para que no nos cumplan los compromisos«, abundó.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió el sábado una alerta por la sustracción de casi 38 mil piezas de medicamentos utilizados en tratamientos contra el cáncer.

La dependencia señaló que el robo fue cometido el pasado miércoles en las instalaciones de la empresa Novag Infancia.

Al respecto, López Obrador comentó el lunes que el Gobierno ya está llevando a cabo una investigación.

«Lamentablemente se llevó a cabo ese robo, ya se están realizando las investigaciones, se va a concluir toda la indagatoria (…) Nos costó trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro y nos roban una bodega de estos medicamentos», dijo

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO