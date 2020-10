Confirman primera muerte por reinfección de COVID

MÉXICO.- Una mujer de 89 años oriunda de Países Bajos se convierte en la primera víctima fatal en el mundo por reinfección de coronavirus.

La mujer padecía macroglobulinemia de Waldenström, un extraño e incurable cáncer que afecta a la médula ósea. Hace apenas dos meses se había recuperado del COVID-19, pero según confirmaron los científicos en Oxford University Press se reinfectó con una cepa diferente del SARS-CoV-2.

La primera vez la anciana había sido internada con fiebre, dolor corporal y tos. Dio positivo de coronavirus y sólo estuvo hospitalizada por cinco días ya que se había recuperado por completo.

Reinfección

Los médicos de los Países Bajos detallaron que casi dos meses después y tras una sesión de quimioterapia la mujer volvió a tener los mismos síntomas. Le realizaron nuevos testeos y nuevamente dio positivo en coronavirus.

Su sistema inmunológico ya estaba débil por el cáncer y los análisis de sangre detectaron que no tenía anticuerpos a pesar de que en su momento se había recuperado del COVID-19.

Al octavo día de internación el estado de salud de la mujer desmejoró de manera notoria y falleció dos semanas después.

