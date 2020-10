FDA alerta sobre componente cancerígeno en la metformina

MÉXICO.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, alertó a los pacientes con diabetes por la presencia de altos niveles de un compuesto cancerígeno en dos medicamentos para controlar este padecimiento.

Este compuesto es la N-nitrosodimetilamenia que tiene presencia por encima de lo aceptable en la fórmula, de tal forma la FDA ordenó su eliminación de la venta al público, se trata de la metformina de liberación prolongada que proviene de empresas como Marksans y Sun.

«Marksans Pharma Limited publica la expansión del retiro voluntario a nivel nacional de tabletas de liberación prolongada de clorhidrato de metformina, USP 500 mg y 750 mg, debido a la detección de N-nitrosodimetilamina (NDMA)», escribió en un tuit la FDA.

Marksans Pharma Limited Issues Expansion of Voluntary Nationwide Recall of Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets, USP 500mg & 750mg, Due to the Detection of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) https://t.co/S8NBMTlVQY pic.twitter.com/07ZoYL9oAy

— U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) October 6, 2020