Perrito es enterrado vivo y logra escapar de su tumba

RUSIA.- Digna de una película de terror, la historia de un perro ha dejado sorprendidos a los internautas en las redes sociales, pues escapó de su tumba tras ser enterrado vivo por sus dueños.

Las historias de terror comienzan a cobrar sentido en esta época del año, pero una se volvió tendencia luego de que se descubriera la terrible verdad tras la historia de un perro que escapó de la muerte.

Los hechos sucedieron en Yemva, Rusia, donde un perro recibió la inyección letal para evitar su sufrimiento por una supuesta enfermedad, pero nada más alejado de esta teoría, pues tras ser enterrado el perro logró escapar de su tumba.

RUSSIA: A German shepherd dog, Kiryusha was given a lethal injection by owners and buried dug himself out and walked to the roadside.

Kiryusha was found on a highway by Olga Lystseva who stopped to rescue the dog. Olga took him to a dog rescue service called Kind City. pic.twitter.com/CWRMddartD

— Apex World News (@apexworldnews) October 11, 2020