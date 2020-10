LA NEGACIÓN…

Para el 1 de septiembre; es decir hace 45 días, en Instituto de Tecnología de Massachussets estima que México ya tenía más de 132 mil muertes por Covid-19, las proyecciones sobre la economía del país indican que en promedio caerá un 10% más que nunca, al 12 de octubre la cuenta de muertos por la violencia ya eran casi 64 mil, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador pierde el tiempo con el penacho, FRENAA, las disculpas y los medios. Así es mis queridos boes, he llegado a pensar que el presidente no está en sus cinco sentidos, algunos han sugerido que tiene alguna afectación mental, no lo se, pero es evidente que sufre una especie de bloqueo que le impide atender lo urgente y pierde el tiempo en tonterías.

Por desgracia, es un mal que parece ha contagiado a más de uno en la 4T, porque el lunes veía la comparecencia de Hugo López Gatell ante el Senado y está claro que dejó de ser el experto, el científico, para convertirse en un porrista más de López Obrador al que hay que justificarle de alguna forma todos sus yerros.

No entiendo por qué, el tema del Covid-19 y los miles de muertos en México, además de la estrepitosa caída de la economía, más la violencia fuera de control, no son el tema principal de las mañaneras y por lo que se advierte ni siquiera son asuntos que la 4T vea como prioritarios.

Es de una mente obtusa, idiota por lo menos, reciclar el tema de la solicitud de disculpas por parte de la Iglesia Católica y el Rey de España por los agravios de la Conquista que ocurrió hace más de 500 años. Y lo considero así, porque en este sufrido país se

están muriendo todos los días alrededor de 500 personas a manos del Coronavirus y unos 100 a causa de la violencia. Es estúpido, que el presidente utilice todo su esfuerzo para pelearse con FRENAA, reclamar el Penacho de Moctezuma, insista sobre la consulta para enjuiciar al pasado, mientras el futuro de México se avizora en penumbras, por lo menos los próximos cinco años en el aspecto económico.

Es una mentada que Beatriz Gutiérrez Muller, que no es la primera dama, aunque esta casada con AMLO y vive a sus anchas en Palacio Nacional ande de gira por Europa en representación de México, pidiendo que nos ofrezcan disculpas, pero no ha sido capaz de mover un dedo para que cientos de niños y adultos tengan medicamentos contra el cáncer que los está matando.

No justifico la andanada de ‘memes’ y groserías que le han hecho a Beatriz Gutiérrez en las redes sociales; pero si creo que su falta de empatía con los niños con cáncer, su arrogancia y cero tacto le han hecho merecedora a ellos.

He leído y escuchado a más de un analista y grillo político calificar a AMLO de un maestro en el arte de dictar la agenda de la opinión pública, de evitar que se hable de lo que él no quiere y le aplauden al genio de las cortinas de humo.

¿Aplaudirle a quien esconde la tragedia por la que atraviesa México?, ¿considerar un genio a quien va acumulando todos los días cientos de muertos, mientras se burla todas las mañanas del ‘enojo’ de los conservadores y los intelectuales orgánicos?, ¿admirar al que prefiere voltear al pasado de más de 500 años y evadir lo que nos espera los próximos cinco?.

Dirán los fanáticos de

López Obrador que escribo por ardor, pero en verdad, mientras quienes dirigen hoy a México no reconozcan los graves problemas por los que atravesamos, no vamos a dar ni un solo paso para resolverlos, al contrario se seguirán complicado y tal vez cuando abran los ojos será muy tarde.

¿Cuántos muertos hará falta para que los de la 4T consideren grave el tema de la pandemia, o cuántos ejecutados y masacres como la de los 14 ejecutados de ayer en Zacatecas tendrán que sumar para hacerle frente a ese tema?.

Pero lo que más me intriga es saber ¿cuánto más aguantará el pueblo de México a un gobierno federal que se limita a mal contar muertos y justificar sus ineficiencias, sin levantar la voz?.

MON MARÓN, PRESENTE Y FUTURO… El diputado local por Tampico Mon Marón ha difundido una serie de videos en los que relata a manera de informe, su trabajo en el Congreso local: desde apoyo a los deportistas y grupos vulnerables, defensa de los recursos para Tamaulipas, acciones contra el cambio climático, defensa de la generación de energías limpias y apoyo al combate del Covid. Mon es un diputado que ha dado la cara, su oficina móvil atiende a los habitantes de su distrito, apoya, gestiona, está pues. Por eso es uno de los rostros jóvenes llamados al futuro por el PAN en el que milita.

Para Mon el plan es convertirlo en candidato a diputado federal, yo creo que algún día también lo será para alcalde de Tampico si mantiene el paso.

LE ‘SACAN’ A SOTO… Ya antes el diputado local azul Arturo Soto Alemán había retado a los diputados federales de MORENA a que demostraran con pruebas que el presupuesto para el 2021 no afecta a Tamaulipas y que si era así renunciaba.

Ni Olga Sosa, Erasmo González, Armando Zertuche o el resto le entró al reto, tuvieron miedo. Ayer ASA volvió a ‘cuchilear’ en Twitter a Erasmo, quien en un video defendió la desaparición de Fideicomisos por opacos.

“Otra vez… El pez por su boca muere. ¿Y FIDEMICA y sus 70 mil millones Dip. @erasmoglz? ¿De verdad el fideicomiso de las porosas aduanas del País cumple con sus requisitos de no ser OPACO, OCIOSO Y POCO TRANSPARENTE?, ¿Este si y los demás no? Platíquenos su lógica”, le escribió el Twitter. Tampoco hubo respuesta.