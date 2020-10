Exigen justicia para el perrito hallado con patas y hocico atados

A pesar de que los ciclistas lo llevaron a una clínica veterinaria para recibir la atención médica necesaria, “Bruno” no sobrevivió.

“Se hizo todo lo humanamente posible por salvarlo pero fue inútil. Ya que el daño que le causaron fue irreversible. ¡Lo cual impidió que sobreviviera!”, se lee en la petición.

Helen Castillo exigió que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno -municipal, estatal y federal- intervengan y hagan justicia por este y otros casos de aberrante maltrato hacia los animales.

“Esto es la muestra más aberrante de maltrato animal, hacia los perritos callejeros de la isla. Buscamos justicia y que se active la Ley hacia el maltrato animal, y así la fauna callejera se vea protegida ante la maldad humana”, finalizó.

Luego de que se viralizara la petición, la leyenda “Justicia Para Bruno” se volvió tendencia en Twitter ante la indignación de los usuarios.

“Ni un animalito merece ese trato, hace seis meses que murió mi perrito y no saben la falta que me hace y ver lo que pasa con los demás animales me da tanta rabia”, escribió la usuaria Damaris.

ni un animalito merece ese trato, hace 6 meses que murió mi perrito y no saben la falta que me hace y ver lo que pasa con los demás animales me da tanta rabia@FGEQuintanaRoo : JUSTICIA PARA BRUNO – ¡Firma la petición! https://t.co/FmPuNAr4nR vía @Change_Mex — • ₊°✧︡ ˗ ˏ ˋ𝙙𝙖𝙢𝙖𝙧𝙞𝙨ˎˊ ˗ (@tacoforthequeen) October 15, 2020

“El ser humano es lo PEOR que le pudo pasar al mundo. De verdad me da ASCO mi raza *NO AL MALTRATO ANIMAL*”, escribió @Blue_12Sky.