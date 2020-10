Extienden hasta noviembre rebaja en recargos de predial

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En la Septuagésima Sesión Ordinaria Privada de Cabildo, se autorizó la extensión del programa de Descuento en los Recargos del Impuesto Predial en un 100 por ciento en todas las cuentas catastrales, durante el lapso del 15 de octubre al 30 de noviembre para fortalecimiento y ayuda de la economía de las familias neolaredenses y de la ciudad.

«Es aquí, en este último trimestre, cuando se requiere que la ciudadanía apoye al municipio con el pago del Predial; sé de antemano que no ha sido un año fácil, ha sido muy complicado, pero si no cumplimos con la meta del 51 por ciento de recaudación, nos condenaría a no tener acceso a las participaciones federales del próximo año, y eso sí sería una verdadera tragedia», manifestó el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar.

Refirió que aunado a los recortes presupuestales que están sufriendo los municipios por parte del gobierno federal, de no cumplir con la meta establecida, el panorama de Nuevo Laredo sería aún más difícil sin participaciones federales.

Rivas Cuéllar exhortó a la población a ser ciudadanos responsables y hacer el esfuerzo de cumplir con esta contribución municipal, aprovechando el importante beneficio de únicamente pagar los saldos vencidos sin recargos.

Ya que con una mayor recaudación en el Impuesto Predial, y con el objetivo que se logre captar mayores participaciones federales, de esta manera se incentiva a los contribuyentes a cumplir con este pago señalado, destacó

Es importante reiterar que el descuento del 100 % en recargos entró en vigor ayer mismo y fue propuesto por la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Republicano Ayuntamiento, la primer síndica Dorina Lozano Coronado.

FORMALIZAN COMPRA DE UN BIEN INMUEBLE

En otro orden de ideas, los integrantes del cuerpo edilicio, también acordaron formalizar la compra de un bien inmueble entre el municipio de Nuevo Laredo y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, donde el cual se realizó el proyecto denominado ‘Rehabilitación de Espacios Educativos en la Escuela Primaria ‘Amado Nervo’ matutina, que se ubica en el ejido La Sandia.