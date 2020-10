Intentan los ‘dinosaurios’ revivir al PRI

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los dinosaurios del PRI están tomando aire, vuelo, jalan el poco oxígeno que los mantiene con vida.

El propósito es recuperar espacios y de paso demostrar que no están acabados, por el contrario, aseguran, la experiencia y camino recorrido será la base para el renacimiento.

Uno grupo de ex presidentes estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ha propuesto rescatar lo perdido durante los últimos tres procesos electorales.

Recientemente en la red social de una mujer priista con años de militancia apareció acompañada de Homero Díaz Rodríguez, en la foto de Chacha de Alejandro.

El bloque de ex presidentes del PRI conformó un grupo que ofrece sus servicios de asesoría al partido, y está integrado por Rafael González Benavides, Lucino Cervantes Durán, Ramiro Ramos Salinas, Enrique Cárdenas del Avellano, Homero Díaz Rodríguez y los hermanos Sergio y Ernesto Guajardo Maldonado.

En esta estructura no hay equidad de género, pues no aparecen por ningún lado los nombres de las ex presidentas Aida Zulema Flores Peña y Yahleel Abdalá Carmona.

Otra de las participaciones de Díaz Rodríguez quien radica en la Ciudad de México y que fue difundida vía redes sociales se registró el pasado 30 de septiembre, durante el evento virtual para la designación de Arturo Núñez en una cartera del PRI.

En ese mismo encuentro hicieron acto de presencia virtual otros priístas como Bladimir Martínez Ruiz, Carlos Flores Rico, Arnulfo Tejada Lara entre otros, que han sido base en la organización y movilización de la estructura tricolor.

Eliseo Castillo Tejeda en entrevista con EXPRESO; asegura que buscan apoyar al partido en el tema ideológico, evitar lo pragmático.

En la reuniones de ex dirigentes, “regularmente nos reunimos entre 8 y 10 a veces 4 dependiendo de las condiciones, con la pandemia es complicado, pero sí seguimos en comunicación a través de los chats, a Homero lo vi hace ya semanas, está en México pero sí hay un contacto permanente”, se habla de lo que se requiere para avanzar.

A título personal dice que nadie sobra en el partido, el tema de los ex presidentes, tienen una función más específica de colaborar, ayudar y a veces de orientar a los jóvenes.

“Para mí gusto debiéramos estar más en el tema de la capacitación, de la educación, creo que los partidos en general, y el PRI no se escapa se han convertido más pragmáticos, hacen falta más valores, las ideologías han pasado a formar parte de la historia partidista”.

Con valores y principios partidarios se puede rescatar ideología para que generaciones venideras puedan ser sólidas, “porque hoy solo están a ver quién llega, quien gana, quien es candidato, quieren agarrar algo, quieren se dirigentes, diputados, tener un cargo y la crisis ideológica será terrible”.

Recordó que en el último proceso electoral la suma de todos los partidos políticos incluidos MORENA y PAN, “no logramos ni el 50 por ciento del padrón electoral, es decir que andamos un poco atrás de la sociedad”.

Los políticos de experiencia, deben ser aprovechados por el CDE para ayudar en la parte territorial y no solo buscar las candidaturas: “La mayoría creo yo podemos colaborar con nuestra experiencia”.

Evolucionar, pide Ramos

Ramiro Ramos Salinas, reconoce que el PRI tiene que evolucionar, como parte de una camada de priístas de hueso colorado, dentro de los jóvenes pero con años de militancia, dice que los jóvenes deben ser prioridad, pero también la gente con años de trabajo partidista y a la que no le dieron oportunidad.

“El PRI debe evolucionar, darle apertura a nuevas gentes, con jóvenes y gente adulta que no ha participado, que no le dieron la oportunidad y que no están en algún partido, yo me estoy enfocando a los que no han participado nunca.

Ramos Salinas considera que los ex dirigentes y otros renombrados priistas son “activos brillantes que pueden aportar mucho al PRI”, los que apoyen al partido deben hacerlo “por convicción y no por ambición”.

Porque tener ambiciones personales y no ver por el interés general no es bueno, “hay que tener deseos de superación, pero una ambición personal a beneficio tuyo y solo para ganar, pervierte la política”

Luego de ser vapuleados en las últimas elecciones, prácticamente todos los ex presidentes del PRI tienen su trabajo o negocios personales aparte de la política: “por esos somos priistas por convicción y no por un puesto”, por eso no dejaron el barco cuando se hundió.

El neolaredense es el que impulsa el llamado a algunos ex dirigentes estatales para sumar fuerza y trabajo “simple y sencillamente a todos los ex presidentes del partido que no están, Homar Zamorano, -Pipo- Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Oscar Luebbert, que no están activos porque están en sus actividades de trabajo pero hay que involucrarlos de nuevo”.

Asegura que las acciones que hacen los ex presidentes no son para “brincar trancas al CDE”, nos ponemos a las órdenes del partido, pero también hay libertad cada quien está en libertad de hacer lo que quiera siempre y cuando esté permitido por los estatutos”.

Se suma González Benavides

Los cafecitos entre los ex dirigentes son cada mes o dos meses, la mayor presencia la tienen los que viven en Ciudad Victoria, pero es abierto el llamado a todos y todas las que han dirigido al partido, dijo Rafael González Benavides.

“Con el propósito siempre de apoyar a la dirigencia en turno, aportar ideas, elementos, experiencias que tuvimos, de todo tipo, es decir ganadoras y perdedoras”.

Las ganadoras para implementarlas y las perdedoras para no repetirlas, pero siempre con la buena fe de apoyar al dirigente en turno, “con las experiencias que nos dio el paso por la dirigencia”.

La crítica al interior de lo que se hace es buena, considera, de ahí la importancia que la gente con experiencia aporte, han sostenido un dialogo con el dirigente Melhem Salinas, esperan nuevos diálogos para seguir aportando.

Quitar el respirador artificial al Dinosaurio para hacerlo resurgir, aceitar la vieja maquinaria para echarla andar con nuevos bríos, es el objetivo de algunos priístas en Tamaulipas.

Por Nora Hernández Herrera