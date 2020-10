Ofrece dinero en redes para borrar a su hijastro de foto

ESTADOS UNIDOS.- A veces, internet hace eco de situaciones que rompen el corazón de sus usuarios al darse cuenta de la poca sensibilidad de algunas personas en el mundo. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos cuando una mujer comenzó a recibir críticas de cientos de internautas indignados luego de saber lo que ésta había hecho con su foto familiar.

En el perfil de Facebook de Natalie Marie, lucía una fotografía que cualquiera podría catalogar como hermosa. En ésta, aparecían ella, su esposo y sus dos hijos, sin embargo, el trasfondo de cómo fue creada esa fotografía fue lo que indignó a los internautas, pues en el retrato original, también salía el hijastro de la mujer.

Natalie se volvió viral y comenzó a recibir críticas luego de que posteara en un grupo de photoshop una publicación en la que solicitaba a los miembros borrar a su hijastro de la fotografía.

El pequeño, hijo de el matrimonio previo del esposo de Natalie posó junto a ellos y, como en el momento ella no pudo pedirle que saliera de la fotografía, por la presencia de su esposo, optó por ofrecer 10 dólares a quien eliminara al niño.

Aunque el trabajo quedó hecho, la situación ya se había vuelto viral y la gente comenzó a criticarla pues el gesto les parecía infinitamente grosero. Además algunos optaron por borrarla a ella de la foto y por contar sus experiencias propias con sus madrastras, su infancia o sus hijastros.

The lump in my throat after seeing this will never go away :( pic.twitter.com/cPiOLn5STV

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020