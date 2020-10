Unión de Padres de Familia se oponen a regreso a clases en enero del 2021

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Unión de Padres de Familia del sur de Tamaulipas mostró su desacuerdo ante el anuncio de qué posiblemente se regrese a clases presenciales en el mes de enero del 2021 .

David Hernández Muñiz consejero de la UPF señaló que los padres de familia, prefieren esperar a que haya una vacuna o en su caso que se garanticen todas las medidas de seguridad sanitaria para que los alumnos regresen a clases.

“Hicimos una investigación aproximadamente hace un mes donde se encuestaron a más de 10,000 padres de familias a nivel nacional; el 97% de estos padres no está de acuerdo en regresar a clases presenciales mientras no se tenga la vacuna o no se garantice por parte de las autoridades tanto estatales como federales el regreso sano y adecuado a las aulas” dijo

Expresó que se prevé que en caso de haber un solo contagio en una escuela inmediatamente se cerrará toda la escuela.

“Nos vemos que es algo muy riesgoso todavía que los niños se presenten a clases en forma presencial y que esto culmine en otro rebrote que traerá más consecuencias que beneficios” dijo

Hernández Muñiz dijo que le hacen un exhorto al Secretario de Educación Pública de Tamaulipas Mario Monroy que se analice muy bien esta situación.

“ Sabemos que todavía no es oportuno y es muy aventurado dar una fecha, ya que él hablaba de que en el mes de enero; yo creo que primero tendríamos que tener la vacuna y estar seguros de que funcione para regresar a clases presenciales” dijo.

Refirió que están conscientes que las clases virtuales no son las óptimas para los niños de preescolar, primaria y secundaria, ya que necesitan la interacción social entre alumnos y maestros y que tengan esa capacidad de competencia y de integración social para que puedan crecer en todos los aspectos emocionales y académicos, pero está de por medio su salud.

“ Lo que conviene aquí es la salud de todos los tamaulipecos, pero sobre todo la salud de los niños y de los jóvenes”, puntualizó.