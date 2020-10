Faltan 27 órdenes de aprensión por el caso Ayotzinapa: AMLO

MÉXICO.- Por el caso Ayotzinapa “nos faltan por ejecutar 27 órdenes de aprehensión”, y la instrucción es actuar “parejo contra todos los involucrados” porque “no hay impunidad para nadie”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No quiso detallar más, pero resaltó que la investigación “va hasta sus últimas consecuencias”, y criticó que se dijera que si se comprobaba la participación del Ejército, se debilitaría a la institución. “Al contrario, en vez de debilitarse, se renueva cuando se habla con la verdad, cuando no se ocultan hechos, cuando no hay impunidad, cuando se castiga a los responsables.

“En abono a la Marina y a la Secretaria de la Defensa, ellos han estado trabajando en la formación de elementos para que se respeten los derechos humanos”, manifestó.

En las fuerzas armadas y en la Guardia Nacional “hay toda una corriente de enseñanza y de pensamiento en favor de derechos y del uso adecuado de la fuerza”. De manera que “sí se está limpiando de todo lo que había.

“Antes, para los operativos, los de arriba les decían a los oficiales: ´ustedes hagan su trabajo; es decir barran, limpien, masacren, y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos´. Eso ya no hay”, precisó.

Reiteró que su gobierno “no viola derechos humanos, no permite tortura ni masacres, somos distintos”, al aclarar que los marinos que en enero de 2019 asesinaron a unos campesinos en Puebla de inmediato fueron aprehendidos. “Los entregó la Marina y se procedió legalmente para mostrar que no somos iguales”.

También, agregó, se cumplió con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque “no se solapa ninguna violación a derechos humanos”.

