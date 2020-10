Maestro maltrata a alumno con asperger

NUEVO LEÓN.- Un profesor en Nuevo León fue duramente criticado luego de expresarse de una forma extremadamente coloquial con su grupo de alumnos a quienes llamó ‘wey, cabrón’ y bromeó excesivamente con un joven que padece síndrome de Asperger a quien le dijo que necesitaba que le ‘extirparan el cerebro’.

El docente fue identificado como César Augusto Leal de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quien fue exhibido en redes sociales mientras daba una clase a alumnos del tercer semestre de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).

En el video que se ha vuelto viral y que ha provocado todo tipo de reacciones se puede observar al profesor lanzando constantes burlas y expresiones ‘demasiado coloquiales’ e informales a un joven de nombre Jesús, quien tiene Asperger.

‘Eh cabrón te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano pinche burro, no te chifles güey, hazlo… la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados’, ‘…Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual, Jesús hazlo, échalo andar güey no nos interrumpas’, dijo el profesor.

Jesús le responde: ‘sólo quería optimizar para ver cómo sería el tiempo en el examen’, a lo que el maestro replica, ‘en el examen no te voy a dejar sacar nada, sólo la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser güey; si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual’.

Más adelante pregunta a Jesús ‘¿Dónde está el interruptor? Ah, lo estás tapando con el dedo, ¿de cuántas terminales es tu interruptor?’ y el estudiante le responde que ‘es de dos’. Sonriente, el maestro le comenta: ‘es la primera cosa que contestas bien en todo el semestre, todas las demás han sido malas, ahí la llevas’.

Jesús responde: ‘y más calmado’.

‘Qué bueno, muy bien, buen camino; los ingenieros tenemos que ser calmados porque luego hay una buena cantidad de broncas que hay que resolver’, le replica el maestro.

Más tarde, al llamar la atención a otro alumno, el maestro comenta:

‘Estás igual que Jesús, estás mal de la cabeza. Agarren la onda, esto no es kínder, no es un juego; van a reprobar si hacen lo que les da la gana, como Jesús; ese güey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro’.

Por estas expresiones, usuarios en redes sociales dividieron sus opiniones, entre quienes pensaron que todo se trató de una broma entre profesor y alumnos de nivel licenciatura, y quienes señalan que los métodos de enseñanza tan llenos de ‘confianza’, en realidad son una falta de respeto a los educandos.

Más tarde y a través de Twitter, se difundió un video en el que el profesor César Leal ofreció una disculpa a los estudiantes y padres de familia.

Respuesta (leída) del ex-profesor César Leal Chapa de FIME, por agredir verbalmente a un estudiante con Síndrome de Asperger en la UANL…. ¿Eso quiere decir que el profesor tiene estrés por la pandemia desde hace 40 años? #TodosSomosJesus

CON INFORMACIÓN DE PACO ZEA