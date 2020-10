Hombre asesina a esposa en su propia boda frente a invitados

RUSIA.- Una mujer recién casada, perdió la vida tras ser golpeada por su esposo en pleno festejo de su boda en la aldea Prokudskoye, Rusia.

El responsable, identificado como Stepan Dlogikh de 33 años, fue el responsable de quitarle la vida a su pareja Oksana Pludentseva.

Según los testigos de la fiesta, el hombre se puso celoso de un invitado, por lo que comenzó las agresiones; la pateó y agredió afuera de la casa, sin embargo, ninguno de los asistentes intervino.

El hombre arrojó a la mujer por un barranco al darse cuenta que la había asesinado, y es que le dio varios golpes en sus genitales.

El hombre mencionó que realizó dicho acto debido a que se encontraba alcoholizado y por sus celos.

Cabe destacar que la joven conoció al hombre en prisión, sin embargo, la mujer creyó que se reformaría y que todo resultaría mejor.

