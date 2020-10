Perro ‘secuestra’ oxxo y muerde a ‘rehén’

CAMPECHE.- Trascendió en redes sociales la noticia de un perro de raza Rottweiler que ‘secuestró’ una tienda Oxxo y retuvo a clientes y personal por más de una hora dentro del establecimiento.

De acuerdo a la Cruz Roja de Ciudad del Carmen, Campeche, fue el pasado jueves 15 de octubre a rededor de las 23 horas cuando antes de impedir la salida de personas, el perro mordió a un cliente, lo que provocó el miedo entre las demás personas.

El afectado fue trasladado al Hospital General de Ciudad del Carmen para ser vacunado ya que desconocían el historial de salud del can. Mientras tanto, elementos de la Policía Estatal intentó domar al can que se mantenía firme en su custodia de la tienda pero al no contar con las herramientas necesarias su esfuerzo fue en vano.

Por ello, personal de Protección Civil acudió al establecimiento situado en la carretera Carmen-Puerto Real pero aún tardaron más de una hora en controlar al Rottweiler que no dio tregua a las autoridades sino hasta pasada la media noche.

Los clientes que quedaron ‘secuestrados’ dentro del negocio compraron café y botanas para observar la gran movilización que fue convocada por el can que al final fue convencido de subir a la batea de la patrulla para ser llevado a las instalaciones de la Unidad Canina K9 municipal.

ROTTWEILER CAUSA PÁNICO EN UN OXXO; MORDIÓ A UN CLIENTE#CARMEN #CRÓNICA #POLICÍA #CAMPECHE Un perro rottweiler atacó a un cliente que acudió a una tienda de conveniencia Oxxo, en Carmen, por lo que fue necesaria la movilización de agentes policiacos y de Protección Civil. pic.twitter.com/K5d6vScVEB — Crónica de Campeche (@CronicaCampOfic) October 17, 2020

CON INFORMACIÓN DE AM