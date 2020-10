Influencer que no creía en el Covid-19 se infectó y murió

Famoso por sus contenidos en la red y más recientemente por no creer en el Covid-19, el influencer ucraniano de fitness Dmitriy Stuzhuk, murió a los 33 años derivado de las complicaciones tras contraer el nuevo virus durante un viaje por Turquía.

Stuzhuk se dedicaba a promover los deportes y un estilo de vida saludable por medio de sus redes sociales en las cuales sumaba más de un millón de seguidores, mismos que han lamentado su muerte.

Curiosamente por medio de sus contenidos en sus diferentes plataformas, Dmitriy llegó a compartir sus creencias, señalando que el Covi-19 era falso, hasta que contrajo el virus dándose cuenta de que es una amenaza real.

Admitió su error

Luego de contraer el virus, que terminaría por costarle la vida, el influencer utilizó sus redes sociales para admitir su equivocación y narrar su experiencia con la enfermedad.“Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. (…) Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID hasta que me enfermé”, admitió el ucraniano.

Según sus publicaciones se percató de los síntomas tras el segundo día de su viaje a Turquía, por lo que al regresar a su país decidió acudir al médico a realizar las pruebas, donde confirmaron el contagio.

“Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago”, contó el atleta sobre los síntomas.

Debido a una ligera mejoría Dmitriy fue enviado a su casa a continuar con su recuperación, sin embargo, de acuerdo con su ex esposa, Sofia Stuzhuk, las cosas se deterioraron rápidamente pues la enfermedad le comenzó a afectar su corazón y Dmitriy estaba inconsciente y grave.

Posteriormente la también influencer confirmó el fallecimiento de Dmitriy y agregó que aunque ya no eran una pareja, lamentaba la pérdida y agradeció los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. A Dmitriy le sobreviven tres hijos quienes quedarán a cargo de su exesposa Sofia Stuzhuk.