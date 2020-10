Más de 8 millones de personas padecen diabetes en México

MÉXICO.- La Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) del 2018 reveló que poco más de 8 millones de personas en México viven con diabetes, lo que ha convertido a este padecimiento en la segunda causa de muerte a nivel nacional con 101 mil decesos registrados, siendo la diabetes tipo 1 la más prevaleciente entre niños, adultos y adolescentes.

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el páncreas deja de producir insulina, no produce la suficiente o el cuerpo no la administra de manera correcta. Si la diabetes no es atendida a tiempo y de maera correcta puede alterar el funcionamiento o dañar de forma permanente algunos órganos del cuerpo como como el corazón, los vasos sanguíneos, los nervios, los ojos y los riñones.

Un buen tratamiento contra la diabetes ayuda a mantener el nivel de azúcar correcto en la sangre y esto evita las complicaciones en los organos anteriormente mencionados. En la actualidad existen diversos tratamientos y dispositivos médicos que ayudan a controlar el azúcar en la sangre y perminten al paciente mejorar su calidad de vida.

La detección temprana es también una forma de ganar tiempo a la enfermedad ya que permite que se comience a tiempo con un tratamiento adecuado para lograr el control de la glucosa. Para la detección temprana de la diabetes es indispensable que se ponga atención a la aparición de los siguientes síntomas:

Tener mucha sed

Orinar frecuentemente

Sentirse hambriento o cansado

Perder peso sin proponérselo

Tener heridas que sanan lentamente

Visión borrosa

Los avances tecnológicos en materia de dispositivos médicos que administran la glucosa, permiten prevenir complicaciones por diabetes ya que los dispositivos médicos mejorar su tiempo de glucosa en rango y por ende mejorar su calidad de vida.

El apego a los tratamientos adecudados, de acuerdo a Gabriela Allard, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes (AMD), son importantes para evaluar la evolución clínica, el uso de bombas de insulina reduce el riesgo de tener hipoglucemias nocturnas y contribuye a la adherencia al tratamiento, lo que se traduce en mejor calidad de vida para los pacientes.

Existen dos tipos de diabetes, 1 y 2. El tratamiento para la diabetes tipo 1 puede comprender aplicación de insulina, realizar un recuento de hidratos de carbono, grasa y proteínas, controlar con frecuencia el azúcar en la sangre, consumir alimentos saludables y hacer ejercicio en forma regular y mantener un peso saludable.

Por su parte, el Dr. Daniel Elías, Investigador Clínico en el Departamento de Endocrinología y Metabolismo Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán señala que la diabetes tipo 1 (denominada anteriormente diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia) se caracteriza por una falta de producción de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona, idealmente lo más parecido a como lo realiza el páncreas de forma normal”.

Los expertos realizaron estas declaraciones en el marco de la presentación de la presentación de Accu-Chek Combo, la nueva microinfusora de insulina y Programa Conecta2 de Roche que tiene filtros inteligentes, que permiten hacer ajustes en la administración de insulina para ejercicio, días de enfermedad, estrés o periodo premenstrual.

CON INFORMACIÓN DE DEBATE.COM.MX