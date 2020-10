Playa Tesoro seguirá cerrada; siguen inundados los accesos

ALTAMIRA.- Playa Tesoro de Altamira continuará cerrada y no hay fecha para su reapertura sostuvo la dirección municipal de Protección Civil.

El titular de la dependencia César Vázquez Jáuregui señaló que actualmente tiene los accesos de inundados y hay un exceso de palizada debido a la marea alta que se ha estado registrando por los pasados fenómenos meteorológicos que han afectado el golfo de México.



“La zona de playa Tesoro continuará cerrada, no por una cuestión local o porque no queramos que vaya la gente, si no más bien por una cuestión de seguridad de los visitantes” dijo.

Refirió que debido a la marea alta se han inundado los accesos a este paseo turístico por lo que es difícil el acceso.

“La marea, provocó que llegara agua hasta la zona de los pinos y eso representa un alto riesgo para los visitantes, por esa razón se ha restringido el acceso a la población en general y ese fue el acuerdo que tomó la autoridad estatal en materia de protección civil” dijo.



Vázquez Jáuregui dijo que actualmente se encuentran realizando trabajos de limpieza en la playa y están a la espera de que vaya disminuyendo el nivel del agua en el acceso principal.

“Posponer la apertura de Playa tesoro es para evitar cualquier tipo de accidente y le pedimos a la ciudadanía que lo comprenda” dijo.



La apertura de Playa Tesoro se había programado para el pasado miércoles 14 de octubre, pero fue pospuesta debido a la marea alta que se registró como resultado del Frente Frío y del huracán Delta que ocasionó que se incrementará la marea.

POR SILVIA MEJÍA