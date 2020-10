Despiden a Lucianito con rezos y llanto

SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.- Una emotiva despedida, ofrecieron familiares, amigos y familias de San Fernando a Luciano Leal Garza, menor secuestrado y encontrado sin vida el pasado viernes 16 de octubre.

Desde la noche del sábado y hasta las 9:30 de la mañana de este domingo, el cuerpo del menor fue velado en la funeraria La Paz, hasta donde llegaron cientos de personas a mostrar sus respetos y condolencias a los padres del menor, para partir en cortejo hasta el negocio de “Materiales San Antonio”, donde el menor también trabajaba junto a su padre y su abuelo.

Con música de mariachi, en ese lugar rindieron un tributo a Lucianito, a quien recordaron como un joven alegre, amable y lleno de ilusiones, luego de haber concluido su escuela secundaria, cuando sus sueños fueron truncados.

Una muy larga procesión de vehículos, se dirigió al templo “La Casa del Rey”, en la colonia Valentina, donde también una multitud lo esperaba; allí el Pastor José Augusto Rubio Zepeda, realizó un pase de lista a la brigada ciudadana, formada por jóvenes y vecinos, que durante los casi 100 días de búsqueda, peinaron sin éxito el municipio en búsqueda del hijo mayor de Don Luciano y Anabel.

Se recordó a Luciano, como parte de una congregación religiosa, en la que siempre participó de forma entusiasta, para invitar más jóvenes a servir a Cristo.

La música del mariachi sonó con la canción “El dolor de una madre”, en la que sus padres, invadía frente al ataúd, lloraron y se abrazaron ante la pérdida de su hijo; Don Luciano, abuelo del menor, estuvo también llorando y orando al lado del féretro.

El cortejo partió alrededor de la 1:00 de la tarde hacia la casa de la familia, donde el cuerpo de Luciano, permaneció unos momentos, allí también era grande la cantidad de personas que llegaron para despedir al joven, que por última vez, visitaba su casa.

El siguiente punto fue el parque lineal ubicado en el centro del municipio, donde Luciano fue citado con engaños, a través de un perfil falso, y de donde sujetos armados se lo llevaron el pasado 8 de julio, según las indagatoria que se hicieron en la reconstrucción de los hechos.

El cuerpo de Luciano, fue trasladado en su camioneta hasta el panteón San Antonio, que era conducida por su mejor amigo, otro joven de la edad de Luciano y quien también participó activamente en las búsquedas durante casi 100 días.

Los padres de Luciano caminaron atrás de la camioneta y junto a ellos, el grupo de brigadistas que portaban una camiseta negra con la foto de Luciano y más personas a las que se les pidió portaran alguna prenda blanca o globos blancos en señal de paz, para honrar la memoria de Luciano.

A lo largo del trayecto de poco más de 4 kilómetros, más personas salían de sus casas y negocios para mostrar su solidaridad con los dolientes.

El cortejo, encabezado por patrullas de la policía estatal, una ambulancia y al menos tres camionetas con flores y una de sonido en la que se escuchaban cantos cristianos y la oración de la señora Anabel, quien en una ceremonia religiosa, había encomendado a su hijo a Jesucristo para pedirle se lo devolviera sano y salvo.

La fila de vehículos continuaba por alrededor de un kilómetro y medio, cerrando la caravana, otra patrulla más de la policía estatal,quienes permanecieron hasta que la ceremonia en el panteón concluyó y todos se retiraron.

Allí en el cementerio San Francisco, no cabía un vehículo más cuando llegó el cortejo, por lo que calles aledañas se llenaron y continuaron llegando después del arribo del féretro con los restos de Luciano.

Un nuevo pase de lista, ahora por parte de la Maestra de grupo, se realizó, al unísono, toda la gente congregada dijo “presente”, al nombrarse a Luciano Leal Garza.

Pastores, amigos y personas que ayudaron en las búsquedas, dedicaron palabras de amor a Luciano y de aliento y solidaridad a sus padres; el señor Luciano, agradeció a todos las muestras de apoyo durante el tiempo de búsqueda, confió que le pidió a Dios le ayudará a encontrar a su hijo, como fuera, que aceptaría su voluntad, aceptando que ahora tenía el cuerpo de su niño para llorarle y enterrarlo.

Sobre Lucianito, dijo que fue un buen hijo y que no había en el mundo, padre más orgulloso que él, por todo lo que hizo en su corta vida; “quiero que sepas que no ha habido, no hay y no habrá padre más orgulloso de su hijo, como lo estoy yo de ti, mijo, te llevas nuestro corazón, yo sé que a lo mejor, tutearás triste por cómo estamos nosotros ahorita, pero es inevitable no sentir tu ausencia y no estar triste, quiero que sepas, que fuiste el mejor hijo que pueda haber, siempre dispuesto, de buen humor, siempre mandable, siempre apegado a lo que nosotros te dijimos, gracias por haber sido como fuiste, hijo”.

Su esposa Anabel, también agradeció el apoyo, recordando que lo sucedido a su hijo, había trascendido no sólo en San Fernando, sino el país y el extranjero, “Lucianito tocó los corazones, no solo de los sanfernandences, no solo de San Fernando, sino a muchas naciones y eso es lo que yo agradezco al señor, que me permitiera cumplirle y aceptar su voluntad”, pidiendo a la gente que continuaran orando por su familia.

Los restos del menor fueron despedidos por sus familiares, quienes depositaron flores en su tumba y abrazaron entre lágrimas a sus padres, quienes agradecieron cada muestra de cariño y solidaridad.

POR PERLA RESÉNDEZ / ALFREDO PEÑA