Emiten alerta de tsunami tras sismo 7.4 en Alaska

ALASKA.- Este lunes por la tarde se activó una alerta de tsunami por un sismo que se registró en Alaska, de acuerdo a la página Sky Alert.

Por medio de Twitter Sky Alert informó que el fuerte sismo se registró frente las costas de Alaska, y fue de magnitud 7.4.

A #tsunami warning is in effect for South Alaska and the Alaska Peninsula due to a 7.4 magnitude #earthquake. No warnings in effect for anywhere else at this time.https://t.co/8Ly36T5cYX

— NWS PTWC (@NWS_PTWC) October 19, 2020