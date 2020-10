Escuelas de Tiempo completo continuará pero con cambios

MÉXICO.- Las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) no desaparecerán para el 2021, pues no entraran dentro de los fideicomisos que sufrirán recortes presupuestales para el próximo año, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma.

En entrevista dio a conocer cómo operará este programa que contempla algunos cambios para el siguiente año, entre ellos que se incorporan al programa “La escuela es nuestra” para que los recursos de alimentación se entreguen sin intermediarios.

‘El presidente quiere que ese recurso llegue directamente a las escuelas y así será, (el programa) continuará, pero con cambios’, dijo el titular de la SEP.

¿Cómo operarán las Escuelas de Tiempo Completo en 2021?

Moctezuma garantizó que se aportarán los recursos necesarios para que este programa continué aportando a la educación un modelo de calidad y equidad, por lo que para su operación en el 2021 contará con 5 mil millones de pesos.

Indicó que los avances en las Escuelas de Tiempo Completo fueron fundamentales para promover su continuación, por lo que el presupuesto para el siguiente año provendrá del programa “La Escuela es Nuestra”.

El titular de la SEP indicó que habrá recursos para que durante el 2021 se reconstruyan planteles escolares; bachillerato en línea; educación indígena, y para la educación de jornaleros migrantes.

‘Estamos hablando de 27 mil escuelas, la mayor parte de ellas, el 70 por ciento en zonas indígenas; con una población de alrededor de 3 y medio millones de alumnas y alumnos, y 160 mil maestras y maestros’.

Padres de familia recibirán dinero para comedores

Entre los cambios al programa se pretende que las escuelas brinden comida caliente a los alumnos, así como productos locales, pues actualmente muchas escuelas ofrecen alimentos industriales, empacados y fríos, por lo que el dinero sería entregado de manera directa a los padres de familia.

El dinero será entregado a los padres de familia mediante los comités administrativos escolares que ya existen para el “La escuela es Nuestra”, esto con la finalidad de haya transparencia en la entrega de recursos escolares.

‘Cada escuela podrá definir un menú mucho más equilibrado, caliente, nutritivo y será responsabilidad de quienes más aman a sus hijos, que son las madres y padres de familia’, adelantó el secretario.

Las escuelas de tiempo completo surgieron en 2006 y apoyan a 3.5 millones de alumnos. Con este programas, maestras y maestros brindan jornadas de seis a ocho horas, que incluyen actividades adicionales para reforzar las competencias de los alumnos en lectura, matemáticas, arte, desarrollo físico, entre otras.

