PRI-MORENA: LO DE AYER Y 2021

Los resultados de las elecciones locales efectuadas este domingo en Hidalgo y Coahuila, de acuerdo con los resultados de algunas encuestas de salida realizadas por diversas empresas, mostraron que la de ayer fue una prueba para el funcionamiento de la estrategia que utilizarán los partidos políticos en los comicios de 2021.

Más allá de eso y de los cambios que tuvieron que aplicarse para adecuar las campañas a la nueva realidad que establece la pandemia en materia de prevención, de confirmarse los resultados indicarían que el PRI habría logrado prácticamente todas las diputaciones locales que se disputaron en Coahuila y la mayor parte de las Presidencias Municipales en Hidalgo.

Para muchos puede interpretarse como un regreso fuerte del tricolor, en un escenario que se vislumbraba a favor de Morena.

Sin embargo, se olvida que en esos estados el PRI ha mantenido tradicionalmente un control durante décadas y son de los muy pocos estados que no han tenido una alternancia en sus gobiernos estatales. Eso explica muchas cosas.

Las encuestas de salida y las previsiones hablaban anoche de una división de votos entre el PRI y Morena, con una marcada diferencia que mandó al PAN al tercer sitio.

Se entiende perfectamente si se recuerda que el partido del Presidente se ha nutrido de militantes, simpatizantes y hasta candidatos provenientes del tricolor en todo el país, lo que les convierte en un ente muy parecido en esencia, con formas de operar no tan diferentes. Algo así como dos versiones de un mismo estilo de hacer política

Quizá, lo interesante y un poco novedoso sería que alguien pudo contener a Morena en esos estados y da una idea de lo que se puede lograr en los comicios de 2021. El ensayo en cuanto a la forma en que hicieron las campañas, el contexto en el que la gente fue a votar con las medidas sanitarias de prevención y sobre todo, la decisión de los ciudadanos, serán tomados en cuenta por todos los partidos para lo que viene.

Si ayer se confirmó que Morena no pudo llevarse todo en Coahuila e Hidalgo, a pesar de tener toda la fuerza del Estado, del discurso del Presidente y de su ostensible interés por hacer invisible a la oposición, la lección nos dice que si se organizan y son pragmáticos, los partidos diferentes al del Presidente pueden avanzar en lograr el deseable y necesario equilibrio en el reparto del poder político en México.

Hace días comenté que las campañas de contraste y una narrativa que haga énfasis en eso, serán determinantes en la decisión de los votantes. Ahora lo confirmo.

LOS JÓVENES, DE VUELTA A LA ACCIÓN

La inclusión de grupos de jóvenes en tareas de la política activa, será una constante en las próximas elecciones que veríamos en Tamaulipas.

El primer paso lo acaba de dar el Instituto del Deporte Tamaulipas con la formación de grupos de jóvenes y miembros de la sociedad civil, que están trabajando ya en proyectos que buscan cambiar el destino en varios municipios.

Es el caso de la Fraternidad de Acción y Cambio (FCA), a la que el fin de semana le tomó protesta Carlos Fernández Altamirano, el director del Instituto del Deporte Tamaulipas.

Carlos, quienes además Enlace Covid del gobierno estatal en Ciudad Madero, ha intensificado sus acciones de acercamiento con la sociedad civil y en particular con grupos como los jóvenes, que ha sido desplazados durante años de la toma de decisiones que inciden en el desarrollo de Ciudad Madero.

Se sabe que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha dado todo el respaldo a este tipo de estrategias, para que se consoliden los proyectos de cambio y acción en todos los municipios de la entidad y especialmente en Madero.

Por TOMÁS BRIONES