Con malla buscan evitar salida de cocodrilos en lagunas de Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Para evitar ataques, el ayuntamiento de Madero colocará una cerca alrededor de aquellas lagunas con mayor presencia de cocodrilos.

Durante la supervisión de trabajos en la colonia Lienzo Charro, el alcalde Adrián Oseguera Kernion anunció que los trabajos darán inicio en la colonia 15 de Mayo, al señalar que hay una cantidad considerable de lagartos, al igual que en la laguna de los Patos en donde los vecinos le han indicado que se llevan hasta los perros.

«Vamos a empezar a poner malla cerca en las lagunas, para no poner en riesgo a las familias maderenses. También hacemos el llamado a la ciudadanía, vamos a poner señalamientos de peligro, no meterse al hábitat y que no se pongan en riesgo», puntualizó.

El mandatario afirmó que sólo con voluntad buscan evitar la salida de los cocodrilos, ya que no cuentan con recursos federales ni estatales.

«Nosotros estamos solos tratando de resolver el problema sin recursos ni nada simplemente con voluntad, y lo vamos a tener que hacer porque no queremos un hecho lamentable».

Dio a conocer que por medio del sistema DIF, se apoyó a la familia del hombre que murió al ser atacado por un cocodrilo en la laguna de Tampico el fin de semana, ya que vivía en la colonia La Barra de Ciudad Madero.

Durante el 2020, la presencia de cocodrilos en la Urbe Petrolera ha ido en aumento y es que hasta en Playa Miramar se han hecho capturas.

Por Oscar Figueroa