Estos estados no aplicarán el horario de invierno el domingo

MÉXICO.- Ya viene el horario de Invierno 2020 y seguramente, como pasa cada año, más de uno se podría confundir. ¿Se adelanta o se atrasa el reloj? ¿Desde cuándo se hacen los cambios de horario en México?, ¿En qué estados aplica? son las preguntas que normalmente hacemos y aquí esperamos poderlas resolver.

El Gobierno de México señaló a través de un comunicado, que el horario de invierno 2020 entrará en vigor a partir de la próxima semana en toda la República mexicana, con la excepción de los estados del norte como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Así, serán 33 municipios de la franja fonteriza norte que no efectuarán el cambio de horario y estos son los involucrados:

Baja California : Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate. Chihuahua : Juárez , Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.

: , Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero. Coahuila : Acuña , Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

: , Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. Nuevo León : Anáhuac y Los Aldama.

: y Los Aldama. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

¿A partir de cuándo se hacen estos cambios de horario en México?

A partir de la madrugada del domingo veinticuatro de octubre, es decir el sábado después de las 2:00 AM, los relojes digitales se modificarán de tal suerte que se atrasará una hora. Este cambio se hace desde 1996 en los estados que no son de la franja fronteriza. Así pues, los estados fronterizos atrasan sus relojes hasta el primer domingo de noviembre a las 2:00 AM.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO