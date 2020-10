LOS ARREPENTIDOS DEL PRI…

La victoria del PRI en Coahuila e Hidalgo debe haber caído como un balde de agua fría para los tricolores de Tamaulipas que, acostumbrados al hueso, abandonaron sus filas para incorporarse a MORENA donde tienen nulas posibilidades de ser candidatos.

Así es mis queridos boes, el asunto es que los que se bajaron de la nave tricolor cuando ya no había que sacarle, hoy deben estar con la conciencia restregándoles la duda de si hicieron bien o mal.

Personajes como Eduardo Hernández Chavarría, eterno aspirante a la alcaldía de Tampico fue de los primeros que dijo ai se ven y se tiro al piso para servirle de tapete al PAN y el grupo que manda en Tamaulipas donde igual se cansó de esperar.

A Lalo Hernández muchos lo daban como representante del gobierno del estado en la zona sur, luego director del centro universitario de la UAT, gerente de la Comapa y era común verlo con el equipo azul, sobre todo en los eventos del Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Cuando se dio cuenta que ahí tampoco habría hueso que roer se canteo hacia MORENA cobijado por su primo el diputado federal Erasmo González Robledo y ahí anda a la espera de la oportunidad que podría apostar tampoco le llegará.

El caso de Eduardo Hernández es muy sintomático de lo que ocurrió con muchos personajes del PRI que vieron a su ex mina de oro saqueada y se fueron.

Ahí debemos colocar a Ricardo Rodríguez, el ex diputado local de Victoria que igual desde el proceso anterior buscó ser candidato por MORENA y solo recibió una ‘patada en el trasero’, ahora coquetea con el PT por alguna candidatura.

Felipe Garza Narváez, ex casi todo en el PRI, se fue apenas perdieron la gubernatura en el 2016, pronto buscó refugio en MORENA donde no alcanzó ninguna nominación en el 2018, pero tuvo una aparición fugaz en la representación de la SEGOB en Tamaulipas, a la que recientemente renunció según sus palabras, pero otra versión dice que le pidieron su renuncia.

Anoten a Javier Villarreal Terán ex alcalde de Mante por el PRI que hizo la fila de la desvergüenza el año pasado en las oficinas de MORENA en Victoria en busca de ser candidato, se fue como llegó con su carpetita de documentos.

Ahí andaba sin pena alguna también el ex alcalde de Río Bravo Juan Diego Guajardo que tampoco vio que más ruñirle al PRI, pero que tampoco en MORENA lo hicieron candidato.

Nombre la lista es larga, pero en lo que estaba, se fueron porque creían que en el PRI ya no iba a haber oportunidad de un cargo que siguiera abultando sus cuentas bancarias y supusieron que MORENA los recibiría con los brazos abiertos y con las candidaturas a sus órdenes y nada.

Este domingo el PRI arrasó con MORENA en Coahuila e Hidalgo y seguro que la lista de los ‘notables’ que señalé están confundidos, no porque el tricolor le dio una zarandeada al partido de la 4T, sino porque ante el resultado deben tener más claro que será muy difícil que vuelvan a disfrutar de las mieles de los presupuestos públicos, porque está claro que el morenismo viene en picada en los estados donde no gobiernan.

No les extrañe que en los próximos días vayamos a ver algunos priístas arrepentidos en busca de volver al partido al que dejaron a la deriva. Habrá que ver si ahora que ese barco retoma el curso les lanza un salvavidas o los deja ahogarse en el mar de la traición.

Por lo pronto, los tricolores de MORENA y los auténticos pejistas en la entidad, deben estar degustando la derrota que se les viene encima en Tamaulipas el próximo año.

Porque como en Coahuila, acá tenemos un gobernador no pejista, pero peor para ellos, porque Francisco García Cabeza de Vaca figura entre los gobernadores mejor evaluados del país.

Cabeza de Vaca y su partido el PAN llegarán el año que entra a la elección más cohesionados que nunca, con avances en seguridad, empleo y atención a la pandemia sin cuestionamientos, lo que les garantiza de entrada una ventaja sobre sus contendientes.

Pero además los tricolores de MORENA en Tamaulipas y los auténticos pejistas, saben aunque no lo reconozcan, que tienen dos años enfrascados en disputas internas, sin una dirigencia de peso ni personajes que los aglutinen y sobre todo sin una estructura electoral que les dé la oportunidad de competir el año entrante… esa es una derrota anunciada pues.

EL DIF DE MARIANA GÓMEZ…

Ayer la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas rindió su cuarto informe de gobierno, en el que resaltó que su compromiso y tarea es por hacer de las familias de la entidad un núcleo más fuerte.

Apoyo a niños con cáncer, adultos mayores y modelos de atención a jóvenes y adultos que son referente a nivel nacional, así como campañas de salud y la creación del primer centro público de atención a menores con autismo entre muchos otros logros fueron enlístados por la señora Mariana.

El informe coincide con la publicación de la encuesta que evalúa el trabajo de las primeras damas del país realizado por Arias Consultores, donde ella aparece en el segundo sitio lo que reafirma el buen trabajo que durante cuatro años se ha hecho en el DIF estatal a su cargo.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA