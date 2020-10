Nuevo León suma 11 casos de lepra

MONTERREY.- En Nuevo León existen 11 casos de pacientes que padecen Lepra y se encuentran estables, reveló el secretario de Salud del Estado, Manuel de la O. Cavazos.

Luego de que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó la aparición de personas con esta enfermedad, el funcionario estatal, aclaró que no se trata de casos nuevos y que los pacientes que llevan el tratamiento adecuado suelen recuperarse.

«Tenemos once casos en el estado, he estado al pendiente de esos casos… siempre ha existido, no es nueva esa enfermedad en el estado, los pacientes que reciben el tratamiento adecuado evolucionan favorablemente, se curan, hay que estar al pendiente de esos pacientes, no son casos nuevos», Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León.

Actualmente, son 18 estados de la República los que han revelado que tienen pacientes con esta enfermedad.