Pide Rivas colaboración y no hacer celebraciones

NUEVO LAREDO.- Ante el aumento de casos positivos y fallecimientos por Coronavirus, el presidente municipal Enrique Rivas hace un llamado a la conciencia ciudadana para reforzar las acciones de lucha contra el Covid-19 y se abstengan de realizar o asistir a celebraciones masivas durante octubre y principios de noviembre.»Nosotros no podemos bajar la guardia, no debemos pensar que el virus ya se fue, que ya no hay contagios o nadie está muriendo, esto es falso, siguen contagios y ya rebasamos las 300 muertes por Coronavirus», puntualizó el alcalde.

En octubre hay festejos a San Judas Tadeo y la Noche de Brujas y en noviembre Día de los Muertos, que concentran una gran cantidad de personas en las calles y son un severo riesgo de contagios masivos de Coronavirus.

«El llamado sigue siendo quédate en casa, no participes en las distintas celebraciones, Halloween, Día de Muertos y festejos religiosos, esto provocaría mayor número de contagios, se corre el riesgo de más muertes y que nos regresen a Fase 1 con el cierre de la actividad económica, comercial e industrial, ocasionando una mayor presión social por desesperación», afirmó el alcalde.

En el caso de los festejos de San Judas Tadeo el 28 de octubre, exhortó a cancelar las tradicionales peregrinaciones, así como los grandes festejos que suelen hacerse en la iglesia ubicada en la colonia ISSSTE, precisamente por la gran cantidad de personas que se congregan en el lugar.

Destacó que lo que se busca es que el Gobierno del Estado incluya a Nuevo Laredo en la Fase 3, poder tener un mayor flujo económico y liberar mayores actividades, sin bajar la guardia y no omitir las recomendaciones sanitarias.

Rivas Cuéllar pidió a la ciudadanía no relajarse y hacer uso del cubrebocas, aplicar el distanciamiento social, lavarse las manos constantemente y usar el gel antibacterial, además recordó que habrá operativos con los distintos cuerpos de seguridad para evitar que la ciudadanía sature las calles.

