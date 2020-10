Gibrán Ramírez da positivo a Covid-19

MÉXICO.- Elisa Alanís Zurutuza, periodista para Milenio Televisión, confirmó en su programa en vivo que Gibrán Ramírez, ex candidato a la presidencia de Morena, dio positivo a COVID-19 y que por ese motivo no podrá colaborar en su sección de los miércoles.

Asimismo, vía Twitter, la comunicadora indicó que el doctor en Ciencias Políticas se comunicó con ella y le explicó que ya se encuentra bajo tratamiento y que tiene un buen pronóstico.

“Me informó Gibrán Ramírez que dio positivo a COVID-19. Me comenta Gibrán Ramírez que se encuentra bajo tratamiento y con buenas expectativas”, escribió en redes sociales.

Con el caso confirmado del doctor Ramírez Reyes, ya son tres militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que confirmaron su infección por la nueva cepa de coronavirus este miércoles 21 de octubre.

Primero, el diputado federal Mario Delgado realizó una publicación por esta misma red social en la que confirmaba su contagio de SARS-CoV-2.

Ayer en la noche decidí aislarme ante la presencia de síntomas muy leves de COVID-19. Me realicé una prueba y salí positivo. Toda la noche le dimos seguimiento a distancia a la aprobación del paquete económico de ingresos. Seguiremos trabajando y preparándonos para lo que viene.

El diputado federal afirmó haber sentido síntomas leves de la enfermedad. Entonces, al cumplir con el cuadro sintomático, decidió aplicarse la prueba correspondiente, misma que confirmó la existencia de la nueva cepa de coronavirus en su cuerpo, por lo cual procedió a aislar y contener el foco de la infección para prevenir contagios inesperados. En el tuit, el representante popular explicó que continuará con la agenda política, misma que atiende a la aprobación del Paquete Económico de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

Otro caso fue el de Yeidckol Polevnsky, ex presidenta de Morena, quien dio a conocer la misma información.

Me acaban de informar que di positivo a COVID-19, me están realizando todos los estudios necesarios. Más tarde les informo cómo voy

Aunque no precisó dónde, reportes de Milenio indicaron que fue en el Hospital español de la capital, donde Polevnsky habría acudido a practicarse estudios de pulmones.

Respecto al caso de Gibrán, cabe recordar que el pasado viernes 16 de octubre se reunió con Delgado Carrillo para firmar el llamado Pacto Desde Abajo.

Es momento de construir unidad para recuperar a Morena. No hay más alternativas si queremos que sea el partido de la 4T. Mario Delgado abrió el diálogo con Un Pacto Desde Abajo y firmó la propuesta que construimos con la militancia y las bases durante estos meses.

Respecto al avance del COVID-19 en México, la Secretaría de Salud (SSa) informó que hasta este miércoles 21 de octubre se han registrado 867,559 casos de contagios acumulados de esta enfermedad y un total de 87,415 defunciones.

Así lo dio a conocer el doctor José Luis Alomía, director de Epidemiología, desde Palacio Nacional a través de la conferencia de prensa vespertina diaria celebrada en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Aunado a esto, también especificó que la epidemia activa es de 29,760 pacientes, esto porque son la cantidad de personas que han manifestado los síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días y, por tal motivo, tienen la capacidad de generar más contagios.

Esto significa que tanto Gibrán Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado no podrán estar en contacto físico con nadie para no generar más contagios; sin embargo, no se ha dado a conocer que alguno de los tres casos sea grave, así que existe la posibilidad de que continúen con su trabajo vía virtual.

