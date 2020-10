Maestro de Tamaulipas presta su patio para alumnos sin internet

TAMAULIPAS.- Un maestro de Tamaulipas en la capital, Ciudad Victoria, se ha ganado el aplauso de los internautas luego de acondicionar su casa como un salón de clases al aire libre para que sus alumnos no se atrasen en ninguna de las materias que deben cursar.

La idea le surgió cuando los padres de estos estudiantes le manifestaron que no querían que se rezagaran por la falta de herramientas

tecnológicas.

Maestro de Tamaulipas dice que solo cumple con su deber

Esta es la historia de Servando Mendoza, un profesor de 53 años y con más de tres décadas enseñando a alumnos de primaria. Este tipazo es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que así como muchas otras personas que ejercen esta noble profesión se encontraron con un grave problema: no todos los niños a los que les da clase tienen una computadora o tablet para trabajar; es más, algunos ni siquiera cuentan con internet.

Es por eso que con mucho ingenio y amor por lo que hace, este maestro decidió montar en el patio de su casa un salón de clases al aire libre (con todo y medidas de precaución) para que sus alumnos no se atrasen con ninguna de las materias que deben cursar. De acuerdo con Milenio, esta idea vino gracias a los padres de estos pequeños, quienes no quieren que se rezaguen por la falta de herramientas tecnológicas.

Da clases a dos grupos, uno de quinto año de turno vespertino con 19

niños y otro con otros niños con necesidades especiales.

Mencionó que él no buscaba que la historia se hiciera pública, mucho menos que se viralizara, “les dije (a los padres): no me suban fotos a Facebook para cuidarnos, porque muchos maestros van a decir éste está alborotando el gallinero y no busco problemas, solo compartir mis

conocimientos”.

El profesor agregó que no busca que la gente lo reconozca ni nada por el estilo, porque él sólo hace su trabajo, “siento que estoy compartiendo mi conocimiento y eso me gusta mucho, no me quiero colgar medallas ni busco reflectores, simplemente cumplo con mi deber”.