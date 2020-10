Cierran los panteones quince días

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A partir de este lunes y por dos semanas permanecerán cerrados los panteones de Victoria, tanto privados; como municipales, medida que golpeará las florerías en su mejor temporada.

Cómo ocurrió el pasado 10 de mayo, el próximo 2 de noviembre queda prohibida la entrada a cementerios, no obstante ello, seguirán abiertos los negocios con la esperanza de amortiguar la pérdida.

«Nos afectaron el día de las madres, ahora el día de muertos; nuestra mejor época del año, sufriremos pérdidas pero no podemos dejar de trabajar» dijo Mario Valles florista ubicado en las afueras del panteón del 8.

Opinión que comparte Claufio R. quien afirmó que nadie les regalara nada, pues no son trabajadores de gobierno y si no salen a vender ese día no llevan comida a la casa.

Ambos reseñan que tienen más de 25 años dedicados a la venta de flores, tiempo que nunca habían enfrentado una crisis tan grave como la que hoy se vive al cerrarse los panteones incluso semanas antes del festejo.

«Aunque hay movimiento hemos tenido baja venta, no llegamos ni a un 50 por ciento de lo que vendíamos años atrás, casi todo es pérdida» dijo Claudia quien también se dedica a la venta de flores desde hace 8 años.

Sobre los precios de los arreglos florales, advierte que han tenido qué bajarlos, hasta 120 el ramo o en 500 pesos la corona de muerto.

Por Raúl López García