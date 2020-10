EXHIBEN A “JR” ANTE AMLO

Al “superdelegado” José Ramón Gómez Leal “JR”, no hayan como decirle que su ciclo en el cargo ya terminó, y que las expectativas que generó con su designación, no fueron las esperadas y que es tiempo de que abandone en barco 4T.

Lo ocurrido este domingo en Nuevo Laredo, durante la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde un ruidoso grupo de beneficiarios de los programas de bienestar social pidieron a gritos la renuncia del funcionario reynosenses porque se ha convertido en una calamidad para el gobierno federal, es un mensaje claro que no lo quieren más.

El presidente está muy decepcionado de los polémicos “superdelegados”, pues los nombró para que fueron sus ojos y sus oídos en los Estados, y se convirtieron en pequeños monstruos que le mordieron la mano y usaron los programas federales para promocionarse políticamente y para hacer negocios y enriquecerse. “JR”, según el expediente que fue entregado al Presidente, es el más improductivo y chambón de todos, y los maniobras ilegales que se detectaron en las aduanas de Reynosa y Nuevo Laredo, fueron la gota que derramaron el vaso y que llevaron al mandatario a sacudíserlo a como de lugar.

“JR” ya sabe que no lo quiere el Presidente, sin embargo se aferra y nada de muertito para ver si lo perdonan; pero su suerte está echada, y si no renuncia por la buena, va a hacerlo por la mala, porque ya le integraron un expediente donde tienen documentadas todas sus presuntas anomalías.

En los incidentes de este domingo, “JR” maniobró para que los manifestantes no llegaran ante AMLO, argumentándo que no los recibiría “porque podrían contagiar al Presidente de Covid-19”. A personal de Presidencia de la República que asistió a la gira por Nuevo Laredo este domingo, les molestó mucho que los “servidores de la nación” y todo el personal que labora con el “superdelegado”, traigan los chalecos y las cachuchas con el las iniciales de “JR”. Esto se lo llevaron a México como una evidencia de cómo el funcionario se anda promocionando políticamente sin rubor alguno. Por todo esto, se dice en México, que si al multicitado funcionario, no le dan la gracias en los próximos días, le van a dar una orden de comparecencia ante la Fiscalía por lo que anda haciendo fuera de la ley. Sus días, insisten, están contados.

TALACHAZOS ¿MORENA, SERA SERENA?.-Ya con dirigente formal, ¿Morena, se comportará como partido político con la llegada de Mario Delgado?. Unos dicen que sí, porque el ADN priista de Morena, lo hará finalmente un partido disciplinado y fiel al Presidente. Otros dicen que no, porque la izquierda es contestataria por naturaleza y los conflictos van a seguir.

Quienes conocen y trabajan con Mario Delgado, aseguran que meterá en cintura a todos y que Morena caminará a partir de ahora por la senda de reconciliación. Vamos a esperar cuando lleguen los tiempos para elegir los dirigentes estatales y municipales. Ahí veremos de que están hechos los morenos.