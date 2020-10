Abandonan niño en Iztapalapa ‘porque ya no lo querían’

MÉXICO.- Ethan Alfonso ‘N’ fue encontrado en las calles de San Juan Xalpa, en Iztapalapa, Ciudad de México. El niño de 8 años fue abandonado por su padre y madrastra.

El niño fue dejado en una calle de la colonia San Juan Xalpa con una pijama, una cobija, tortillas y una caja de chocolate.

Tras encontrarlo, el menor fue trasladado al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) en donde detalló que tiene una hermana de seis años, pero su padre y su madrastra decidieron quedarse con ella, porque “ya no se sentían a gusto con él”.

“Ya no se sentían a gusto conmigo, ya no me querían», contó el pequeño.

El menor señaló que desconoce el paradero de su mamá, a quien identificó como Adela González.

El menor fue revisado por elementos de CAPEA, pero no se le encontró signos de violencia ni de hipotermia.

