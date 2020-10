Amonestan a delegado de Fonatur por intimidaciones

Raúl Bermúdez Arreola, representante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) amenazó e intimidó al administrador del fraccionamiento Isla Dorada de Cancún, Quintana Roo.

En una grabación que circula en redes sociales se escucha a Bermúdez Arreola exigirle al administrador que le descontara el cobro de gimnasio ya que debido a la pandemia, las personas deben hacer una reservación para usarlo y él argumenta no haber podido acceder al servicio.

“Con todo el respeto, te voy a apretar. Te lo digo y de frente, si te me pones así… Te lo estoy diciendo directamente… A ti sí te voy a poner en tu lugar”, dijo.

“¿Me está amenazando?”, le pregunta el administrador, a lo que el servidor público contesta “exactamente, te lo estoy diciendo de frente”.

Sobre la conversación de Raúl Bermúdez Arreola, el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons indicó que el funcionario ya fue amonestado.

“Ya se comprometió con todos sus compañeros y colegas a evitar tal comportamiento que afecta la imagen de la institución”, dijo Jiménez Pons al diario El Universal.

«Desafortunadamente no guardé la tranquilidad y me comporté de una forma inaceptable. Lamento profundamente que se proyecte una imagen contraria a los valores con los que siempre he tratado de conducirme», dijo Raúl Bermúdez Arreola en una carta de disculpa. NR (Con información de El Universal) NR