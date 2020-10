VIDEO. Cae de 30 metros de altura de juego mecánico

AUSTRALIA.- Una mujer cayó desde 30 metros de alto desde una de las atracciones de un parque de diversiones luego de que el juego mecánico sufriera supuestos desperfectos durante sus operaciones.

El accidente ocurrió en Queensland, Australia en el parque de diversiones Cairns Showfest y, de acuerdo a los medios locales, la joven de 25 años se habría subido a un juego mecánico que gira en 360 grados llamado ‘Hangover’ de dos cabinas.

A traumatised witness has described seeing a woman fall up to 30 metres from a Queensland amusement ride, as police investigate allegations she wasn’t strapped in correctly. #7NEWS https://t.co/58TN0A08vF

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) October 26, 2020