Desgarrador testimonio sobre COVID horas antes de morir

MÉXICO.- «¡Queridos amigos! Nunca caigan bajo la influencia de aquellos que no creen en el coronavirus u otras enfermedades similares. Me encantaría que finalmente todos los que no creen y piensan que es una especie de gripe leve sean enviados lejos. Porque eso no es verdad», dijo en el clip filmado poco antes de ser llevado en ambulancia a un hospital.

Los médicos dijeron que Kmeto presentaba problemas respiratorios y tos fuerte , lo que complicó mucho su recuperación e hizo imposible salvarle la vida. La noticia de su muerte causó conmoción en redes sociales ya que el ‘vloger’ había pedido a través de Facebook oraciones y fuerzas a sus seguidores.

No creía en el coronavirus, hasta que enfermó

Un caso similar es el del popular ‘influencer’ ucraniano de fitness, Dmitriy Stuzhuk, quien pensaba que el virus era mentira y posteriormente se infectó durante un viaje a Turquía en compañía de su familia. Antes de morir, compartió el avance del coronavirus en su cuerpo con el objetivo de concientizar a las personas que todavía no creen en su existencia.

«Quiero compartir cómo me enfermé y lanzar una enérgica advertencia a todos: yo también pensé que no había Covid-19 y que todo eso era relativo. Hasta que enfermé. La enfermedad del no es efímera. Es grave «, dijo Stuzhuk, quien primero notó que su cuello estaba hinchado y que le costaba respirar, además que posteriormente comenzó a toser.

