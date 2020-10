Padres cuelgan de cabeza al novio de su hija

INDONESIA.- Un hombre fue colgado boca abajo durante media hora en Indonesia porque los padres de su novia desaprobaban que la joven pareja viviera junta sin su permiso.

Mario Natriti, de 23 años, se mudó con su amante Desiana, de 20, en la provincia de East Nusa Tenggara, Indonesia, el 20 de octubre.

La familia de su novia estaba furiosa cuando descubrieron que la pareja vivía junta, lo que se dice que rompió una costumbre que prohíbe a las parejas permanecer juntas sin el permiso de sus mayores.

Los padres enfurecidos obligaron a su hija a regresar a casa antes de interrogar a Mario y colgarlo boca abajo.

Las imágenes de un vecino muestran a Mario colgado contra una cerca de madera mientras la familia habla tranquilamente con los soldados locales.

Según el Daily Mail, el joven no sufrió lesiones de ningún tipo, aunque su familia lo llevó de cualquier forma al hospital.

Tujuh Juli Yuli, madre del novio, dijo: “Lloré después de ver a mi hijo ser tratado como un animal. No solo lo colgaron boca abajo, también lo abofetearon varias veces”. Añade que denunció el hecho a la policía y que las autoridades ya se encuentran investigando el caso e interrogarán a la familia de Desiana.

Boyfriend is hung upside-down for half an hour by his girlfriend's disapproving parents https://t.co/YraYm934hJ pic.twitter.com/Pn7DlAKpe2

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 29, 2020