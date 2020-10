Se disparan consultas en las Similares

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el auge de la pandemia las farmacias Similares se convirtieron en el principal aliado para las familias victorenses, quienes prefieren pagar 40 pesos por una consulta rápida a esperar horas en los hospitales.

El COVID 19 multiplicó el trabajo en los consultorios, por lo que se prevé un alza sobre todo en padecimientos respiratorios con la llegada del invierno, no tanto con estos frentes fríos, dijo Mauricio R. quien es médico general y atiende desde hace más de 10 años un consultorio de la Fundación Best. adjunto a las farmacias.

En Victoria existen múltiples consultorios y farmacias similares, prácticamente en cada zona de la ciudad hay al menos dos o tres, lo cual tomó fuerza a partir del 2015 con el aumento de solicitud de permisos hacía COEPRIS.

Con esta cantidad de farmacias obliga a que cada una tenga un porcentaje diferente de clientes a la semana o al día, ya que por lo general son las que se localizan en la zona centro y avenidas de mayor circulación los que tienen más pacientes.

Sobre el hecho que enfermedades como dengue han aumentado el número de pacientes, el medico dijo que esto es común en la época de verano otoño, por lo que hubo un aumento en la atención similar a lo que se registró en años pasados.

“Se atiende un aproximado de 15 personas por turno” constató el médico. Esto le arroja un total de 600 pesos por jornada de ocho horas de trabajo, algo que un especialista cobraría solo por un paciente y sin someterse a tanto riesgo.

Los consultorios de farmacias Similares pertenecen a Fundación Best.

La cual ofrece a cada médico equipo básico de protección como: guantes, careta, cubre bocas, gel antibacterial, batas y sanitas para el uso del consultorio.

“ Además realizan limpieza exhaustiva con sanitizante por parte de la farmacia y entre cada paciente se desinfecta el material que usamos” explico Dora F. quien atiende un consultorio de farmacias similares al norte de Victoria.

Carlos L. Médico general platica que por la necesidad de las personas, ha consultado a pacientes con Civid-19, al cual no solamente los ve una vez, además les da seguimiento cuando aumentan los síntomas, para ello le exige el seguir requisitos.

“Si he atendido, les pido que traigan cubre bocas del kn95 y careta al consultorio, además que sanitizo todo instrúmento después de atenderlos y hasta ahora no he presentado ningún síntoma” dijo el médico quien revelo que existen médicos que prefieren no consultarlos.

Por Raúl López García