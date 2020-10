Hombre cae a socavón infestado de ratas

ESTADOS UNIDOS.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento justo en el que un hombre cae a un sumidero lleno de ratas en el Bronx, Nueva York.

El accidente ocurrió el sábado en una acera, ubicada 3rd Ave. cerca de 183rd St. Durante el clip, se puede observar cómo Leonard Shoulders, de 33 años, se para sobre la banqueta y sorpresivamente es ‘tragado’ al sumidero.

Su hermano, Greg White, dijo al medio New York Daily News que Leonard pasó una media hora terriblemente angustiante en el sumidero. Pero no quiso gritar por temor a que las ratas se alteraran.

«Mientras caía, se raspó la cara, se rompió el brazo y la pierna. No podía moverse y las ratas se arrastraban sobre él», dijo.

New York City Man Falls Through A Sinkhole In The Sidewalk Into An Underground Pit Of Rats https://t.co/80M9lRHvj3 pic.twitter.com/m0LXSWtnQG

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 29, 2020