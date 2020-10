En los principales municipios de la entidad aún se están organizando para repartir las candidaturas en el Partido Revolucionario Institucional, y aunque ya no es como en los viejos tiempos donde el más influyente, el de mejor familia ó el que más lana traía en el morral, se distinguía como el mejor prospecto, aún quedan priístas de hueso colorado que buscan ser postulados por el partido.

Entre los militantes aún hay priístas que defienden los ideales del partido, que siguen fieles a la causa y que en verdad buscan trabajar para servir a la sociedad, pocos pero muy buenos políticos aún se pueden encontrar, porque los que buscaban servirse desde hace cerca de tres años abandonaron su moral y quemaron el rojo para quedar en guindo.

De esos pocos tricolores que aún trabajan por el partido podemos citar de Victoria a HORACIO REYNA DE LA GARZA, sin embargo y pese a que los simpatizantes se lo han pedido, él no será candidato en el 2021, el bueno para pelear la Alcaldía aún está en veremos pero podría ser CARLOS MORRIS TORRE, todo parece indicar que así será y falta aún por definir quienes irán por las diputaciones local y federal, pero seguramente serán mujeres, ALEJANDRA CÁRDENAS sería por mucho la mejor opción, aunque en la lucha aún está MARIANA RODRIGUEZ MIER Y TERÁN, que aunque lo quiere, la realidad es que sólo la élite de la sociedad capitalina la medio conocen.

En la zona conurbada la historia es similar, hay pocos pero bien intencionados los que están esperando que esta sí sea su oportunidad, por Tampico está más que cantadas las intensiones de CARLOS PÉREZ, que por años ha trabajado en beneficio de la sociedad, no olvida sus raíces en el Cascajal y tiene levantada la mano desde que apareciera el Coronavirus, sin embargo hace poco se le ocurrió a PALOMA GUILLÉN VICENTE regresar al puerto y que mejor que siendo Alcaldesa.

En Tampico falta ver quién iría a pelear por la Diputación Federal, porque para la curul local se supo que desde Victoria, EDGAR MELHEM ya le dio el visto bueno a RICARDO ESTRADA TORRES, y pa´pronto se puso a organizarse con los amigos para ir armando equipo.

En Altamira el PRI se niega a dejárselas fácil a quienes por años han lucrado utilizando al partido como trampolín, por eso han creado un frente de resistencia y protección, ese grupo se sabe intentó convencer a CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, pero como él prefiere seguir coqueteando con MORENA, han pensado incluso en ofrecer su apoyo a MIGUEL GÓMEZ ORTA, que aunque pocos, todos los votos contarán en el 2021.

Ciudad Madero vive una situación completamente diferente pues aún no hay prospectos a la vista, aparentemente no hay intensión ni siquiera de figurar, pues no hay una sola figura a nivel local que esté intentando aparecer como prospecto a algo, sólo MAYRA OJEDA se escucha nombrar y sólo por estar en el equipo del PRI estatal.

Si nos vamos hacia el norte, sólo desde Nuevo Laredo se escuchan las intensiones de Yahleel Abdala querer pelear por la Presidencia Municipal, aparte de ella, el norte se escucha poco dentro del PRI.

Por cierto, en Ciudad Madero quien ha estado poniendo nervioso a más de uno es CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, el Enlace Covid y aún director general del INDE, ha intensificado sus acciones de beneficio a la sociedad, atendió la solicitud de los maestros para sanitizar las 25 supervisiones escolares, luego se siguió desinfectando espacios deportivos y hasta llevó material de protección a comerciantes fijos y ambulantes de playa Miramar.

No es de gratis que algunos ociosos han querido hacerle ruido, de ahí surgió que pese a que el ex alcalde JAIME TURRUBIATES le dio su respaldo público, luego “filtraron” que tiene intensiones de buscarla nuevamente, después de él fue LUPE GONZÁLEZ GALVÁN el que salió a reconocer su trabajo, para también agarrarlo de distractor.

CARLOS se ha enfocado en no bajar la guardia y seguir atendiendo la lucha contra el Covid y no se ha distraído con quienes andan más preocupados por él, que por ponerse a trabajar por Madero. En las próximas semanas se hará público que además de los ex alcaldes y grupos panistas, serán empresarios del ramo de la construcción y del turismo, los que saldrán a arroparlo rumbo a su postulación panista, esos no le temen a las intimidaciones. ¿Usted qué opina?