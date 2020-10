CIRO HDZ : EL “AS” AZUL BAJO LA MANGA PARA ALTAMIRA.

Dicen que ‘Caballo que alcanza, gana’ y aunque en política nada está dicho ni escrito , todo pareciera indicar que las cartas están tiradas para este 2021 y Miguel Gómez Orta sería el abanderado de Acción Nacional para convertirse en el sucesor de Alma Laura Amparán al frente del municipio industrial.

Esta es la “carta fuerte” que manejan los panuchos en este momento, por eso vemos que el Diputado anda de un lado para otro, robando cámaras y micrófonos, para ser el nominado .

Y Miguel Gómez se siente muy confiado, pero solo recuerden que la confianza mató al gato, y qué : “del plato a la

Boca, se cae la sopa”, por lo que todo

puede pasar en el último momento en la comuna de Cuco Sánchez.

Agárrese ! Por qué la carrera todavía no está definida, se están sumando más nombres que quieren llegar a la meta y echarse la candidatura en la bolsa y podrían arrebatársela al Legislador

ex priista.

Han surgido, dentro de los postulantes, quienes tienen muchos más méritos y hasta permiso de aspirar a aparecer en la boleta del próximo año bajo las siglas de Acción Nacional.

Y si hablamos de carrera partidista, trayectoria política y aceptación popular, no podemos perder de vista a Ciro Hernández Arteaga, el ex diputado local que llegó al Congreso del Estado arropado por el PAN, quien es un poco “protagonista” pero no hay que olvidar que hizo un buen trabajo.

CH se puede convertir en el “tapado” para poder garantizar el triunfo para el PAN.

El “suspirante” , que se cree el doble del Chavo del Ocho, ha estado trabajado de manera permanente con su marca, media piratona pero su marca, y es bien visto en la capital del Estado, como una carta confiable para darle continuidad al proyecto de permanencia blanquiazul en esta zona del Estado y quien observa a distancia las volteretas que da la moneda lanzada al aire, a la espera paciente que el ‘águila o sello’, le favorezca.

Por lo qué el tema en Altamira se pone cada vez más interesante, y la neta, la única manera de que Ciro tenga posibilidades de ganar es por el PAN, nada más.

Y es por eso que podría darse una alianza entre los azules y el Chapulín Colorado de Altamira, así es que agarre sus palomitas, por qué este show apenas va a empezar .

SE LANZA LA IP VS LA FEDERACIÓN.

El líder de los empresarios de la zona sur de Tamaulipas, Jesús Saldivar, quien lanzó sus dardos hacia el Gobierno Federal al reclamar que los recursos del presupuesto Federal no debe de ser un arma para premiar o castigar a los estados.

Resultando unas pedradas mortales para Diputados Federales y Senadores de Morena, quienes antes de pensar en Tamaulipas, han obedecido a su patrón Don López Obrador.

Y lo cierto es que en dos años de esta presidencia de la República no ha llegado ni un peso “extra ordinario” para obras, por el contrario cada vez los recortan más .

Este S.O. S. es un grito desesperado por la falta de apoyo federal para evitar que las empresas sigan cayendo a la

quiebra.

No hay que cegarnos, la pandemia está dejando problemas graves como el desempleo.

RINDEN SU INFORME.

Los regidores independientes de Tampico, Alberto Sánchez Neri y Lluvia Ortega, realizaron su segundo informe de actividades.

Dónde dieron a conocer cada una de las tareas dónde han encaminado su esfuerzo para contribuir con su “granito de arena” a lograr el empuje y avance que necesita esta ciudad.

Son dos de los regidores que más acuden a la sala de ediles y despachan a los ciudadanos que llegan llenos de problemas y quieren

soluciones .

El profe Neri tiene colmillo en el tema político; y no ha perdido el tiempo en desquitar la confianza que le dio el pueblo para estar en este cargo.

Lluvia es una regidora que ha ido agarrando la onda en la polaca, lo único malo es que representa los intereses de su hermano, Cuitláhuac Ortega Maldonado, quien se volvió rico de la noche a la mañana, tras entrarle al negocio de ser proveedor en varios municipios del estado.

Recuerde : No se vale Chillar !