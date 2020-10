Sancionan autobuses por falta de placas

PÁNUCO, VER.- La Delegación Regional de Transporte Público del Estado en la zona norte de Veracruz, mantiene bajo fuerte sanción a la línea de autobuses urbanos » Panuquenses»

Al respecto el titular de esta dependencia Edgar Hernández Mora, indicó que la suspensión de este servicio se derivó porque la empresa no ha cumplido con el empla amiento de sus 7 unidades.

«Se les dio el plazo, no lo atendieron en tiempo y forma por es no se les permite dar el servicio, este es un requisito clave y no lo han cumplido».

Por ello desde el mes de julio, las empresas fueron sancionadas por una suspensión que inicio desde el mes citado y hasta la fecha no han podido operar hasta que se pongan regla.

Estas unidades brindan un importante servicio al realizar recorridos que incluyen colonias retiradas y comunidades rurales, por lo cual estan siendo afectados cientos de usuarios.

POR Víctor Montiel/ La Razón