TODOS LOS DÍAS SON DÍAS DE MUERTOS…

Los mexicanos somos excepcionales, no somos para ponernos un cubrebocas pero si capaces de cantarle y hasta reírnos de la propia muerte. El Día de Muertos es para el pueblo mexicano una gran tradición que ya trascendió más allá de las fronteras, hasta chinos y el mismo Walt Disney nos la querían robar, hacerla suya, pero es y seguirá siendo muy nuestra.

Lleno de misticismo, sabor y color es el Día de Muertos en México, se trata de la fecha donde los vivos van a visitar a sus fieles difuntos al panteón, los altares con su colorido dan vida a la ocasión mientras se canta y reza por quienes se han ido y creemos nos esperan en otra dimensión y que ese día tienen permiso para escapar y hacernos sentir su presencia cuando se les reza con emoción.

Es muy claro que muchos muertos no fueron ni tan santos ni tan fieles, pero en nuestra tradición la muerte purifica de todo pecado, por eso se les montan altares con sus ofrendas, lo que más les gustaba en vida, bueno, no todo, nunca he visto en un altar de muertos, carteras llenas ni urnas para los políticos, menos escenificaciones de infidelidades o fraudes, tan solo por mencionar algunos detalles.

Pero bueno, el caso es que con todo y lo que significan, este año no se pudieron celebrar, como se debe, nuestras tradiciones, la prioridad es estar con vida antes de montar altares de muertos. Antes de reír de la calaca primero debemos procurar estar sanos, no arriesgarnos a contagio en esta ocasión, debido a la pandemia, sin acudir al panteón desde casa podemos por nuestros difuntos elevar una oración. Y es que este 2020, por culpa del COVID-19, se supo más de sepelios que de altares de muertos hoy ni siquiera a nuestros difuntos al camposanto podremos ir a visitar, las flores de cempasúchil y mano de león no podrán esta vez tumbas adornar pues primero es conservar la vida para no ir al panteón en un cajón a parar.

Claro que es triste que no se puedan celebrar nuestras tradiciones o a nuestros difuntos al panteón visitar, pero más triste seria darles un abrazo en el más allá al caer por contagio de COVID-19. Lo peor es que este año el día de muertos fue todos los días y no solo en México, sino en todo el mundo por culpa del coronavirus llamado COVID19, la pandemia no da tregua, las estadísticas de contagios y decesos son alarmantes. De ahí que las autoridades decidieran cerrar los panteones para las celebraciones y así evitar aglomeraciones de personas que esa fecha acuden a los camposantos a visitar sus fieles difuntos y altares montar.

Prácticamente los camposantos este año solo estarán abiertos para muertos sepultar y sin familias ni amigos que a su última morada les vayan a dejar y por ellos una plegaria rezar, permanecerán cerrados para toda celebración de Día de Muertos como tradición. Ojalá que la gente entienda que lo principal es evitar que se multipliquen los contagios de coronavirus, que es mejor, por lo menos en esta ocasión, rezarles en casa que hacerles compañía en el panteón.

No vayamos a buscar la muerte al panteón, es mejor desde casa por nuestros Santos Difuntos elevar una oración. Tristemente este año, el COVID-19 hasta nuestras tradiciones nos arrebató, por su culpa no podremos acudir al panteón para visitarlos ni montar altares, ataviar las tumbas y celebrar a nuestros difuntos el Día de Muertos.

Hoy tenemos que dejar pasar el Día de muertos para conservar la vida, pues es alto el riesgo de contagios de covid-19, de que se colapsen los centros hospitalarios y se tengan más fallecimientos. Mantengamos vivas nuestras tradiciones en el corazón, por su salud y vida evite aglomeración para que en un cajón no llegue también usted al panteón. Es una realidad, este año no tuvimos que esperar a que llegara noviembre porque a causa del COVID-19 todos los días fueron Día de Muertos