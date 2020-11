Es vital seguir en casa hasta 2021: Experto

CD. VICTORIA.- Para un especialista en epidemiología el incremento de casos de Covid-19 que se registra en la entidad así como la fluctuación que reflejan los reportes diarios, es una señal inequívoca que Tamaulipas está registrando un rebrote de la enfermedad .

Ello cuando aumentan, o duplican los nuevos positivos al tiempo que explica que en el caso de Victoria no se puede hablar de un rebrote, si no que la pandemia no ha sido controlada.

El epidemiólogo que pidió no citar su nombre porque autoridades de salud son las voces autorizadas sobre el tema.

Explicó que la situación que prevalece en el estado, en torno lo que ha provocado confusión al utilizarse términos como «rebote» o rebrote para explicar el estatus de la emergencia sanitaria es que debido a que se ha registrado un incremento de contagios diariamente en ciudades donde ya había bajado, es lo que se puede considerar un rebrote

Así lo explicó.

«Para cuestiones epidemiológicas, no se utiliza el término rebote; lo que ocurre en varios países de Europa y también en estados del país, entre ellos Tamaulipas, es un rebrote que es cuando la enfermedad continúa con transmisión y se incrementan los casos dos o tres veces más», explicó.

Insistió en que es respetuoso de la jerarquía de autoridades sanitarias estatales, que tienen la responsabilidad y en ellos recaen la estrategias, medidas y el tratamiento sobre el tema.

«Lo que debe entender la población es que hemos entrado en un rebrote; recordemos que el primer brote o primera oleada duró tres meses, de ahí que debemos prepararnos para otros tres meses más de pandemia», dijo..

Adelantó que el cierre del año e inicio del 2021, será vital quedarse en casa el mayor tiempo posible y continuar con las medidas de cuidado como uso de cubrebocas, lavado de manos constante y la sana distancia.

El especialista se refirió a la situación que se vive en la Ciudad con el incremento diario de casos, lo que atribuyó al relajamiento y la omisión del autocuidado y creer equivocadamente que ya no hay riesgo.

«En Victoria no hay rebrote, lo que aquí sucede es que nunca se ha controlado el brote, seguimos en brote y la única razón de ello es la alta movilidad social, no hay otra explicación», dijo.

POR: Salvador Valadez C.