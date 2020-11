Colocan altar para recordar a mujeres víctimas de feminicidio en Altamira

ALTAMIRA.- “Nos faltan ellas” decía con letras moradas, la manta colocada en el hemiciclo de la plaza principal de Altamira en el cual, la Colectiva Feminista Mujer Manglar elaboró un altar para recordar a las mujeres y niñas que han muerto víctimas de feminicidio.

Además cubrieron con una pañoleta rosa, los ojos de los bustos de Francisco I. Madero, Benito Juárez y Venustiano Carranza como símbolo de que las autoridades no ven los altos índices de violencia contra las mujeres.

La convocatoria fue a las cuatro de la tarde de hoy lunes en esta plaza, pero fue después de las siete de la noche que prendieron las velas del altar e hicieron un público su posicionamiento además de declamar algunas poesías en relación a este tema.

Explicaron que desde la Colectiva Feminista Mujer Manglar se unen a la convocatoria del colectivo “Voces de la ausencia verdad justicia y reparación” en memoria de todas las mujeres adolescentes y niñas que han sido asesinadas.

En el posicionamiento que dieron a conocer señalaron que el año pasado realizaron esta actividad en Tampico pero ahora determinaron efectuarla en Altamira.

“El municipio de Altamira se ha posicionado en primer lugar en violencia familiar, cuenta con un alto índice de asesinatos de mujeres, feminicidios, desapariciones de mujeres y niñas así como abuso sexual a niños y niñas”.

Consideraron imperativo visibilizar lo que está pasando en el municipio de Altamira y ponerlo en el mapa de la violencia de género.

“Urgimos a las instituciones públicas, al gobierno del Estado de Tamaulipas, a las autoridades Altamira, a la Fiscalía General de justicia del Estado de Tamaulipas, al Instituto de la Mujer y a las demás instancias a prestar especial atención a este municipio y trabajar en conjunto con la atención prevención y sanción de las violencias” se indicó.

Agregaron que piden a todas las dependencias una mayor capacitación con perspectiva de género y una actuación real y eficiente por parte de las fiscalías ante casos de violencia familiar abuso sexual u otros tipos de violencia de género que terminen en feminicidio.

“ Alzamos la voz por nuestras hermanas que ya no están; hoy les decimos a todas y todos que esas mujeres no las encontraron sin vida, no aparecieron muertas, sino que estas mujeres fueron asesinadas”.

La propuesta es que los días 3 de noviembre sea considerado “Día de muertas”, para visibilizar los 11 asesinatos de mujeres que se cometen en México.

Algunas de las mujeres que nombraron fueron Benazir, Alejandra (recién asesinada en Altamira), Jéssica Gabriela, Lita Obispo, Juana, Estrella (la niña de 7 años) y una larga lista más de mujeres asesinadas.

Por Silvia Mejía Elías