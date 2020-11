EL VIRUS LO HARÁ PERDER…

Cuando llegue diciembre en México la cuenta de muertes a consecuencia del Covid habrá superado los 120 mil, los casos serán por ahí de un millón y medio y nos alcanzará la campaña electoral cuya elección es el 6 de junio con unos 200 mil fallecidos; será un tema de debate nacional, marcará la justa y podría descarrilar a la 4T.

Así es mis queridos boes, será muy triste, trágico, ofensivo y puede que hasta un crimen de lesa humanidad el que daría la victoria a la oposición en el país que busca arrebatarle la mayoría a MORENA y por añadidura el control casi total que tiene de México Andrés Manuel López Obrador.

Para allá va la discusión, el Covid irá a las urnas irremediablemente en México, como lo ha hecho en Estados Unidos con el voto anticipado y la jornada electoral del martes, en la que salvo un milagro o mejor dicho, una trastada del diablo, Donald Trump está destinado a la derrota.

Al presidente gringo, quienes ya han votado en contra y quienes lo harán el martes, le recriminan el mal manejo de la pandemia que ha dejado en ese país ha matado ya a casi 240 mil personas.

No le perdonan a Trump el haber minimizado al Coronavirus, negarse a usar cubre bocas y burlarse de quienes si lo hacen, dar tips ‘idiotas’ para curar el mal y otras tonterías que han colocado a Estaos Unidos a la cabeza de víctimas mortales del bicho.

No lo digo yo, lo dicen los números, sus propios números, pero supongo que en México va a ocurrir lo mismo que en el vecino país, acá como allá AMLO minimizó al Covid, se negó y lo sigue haciendo a usar cobre bocas, se negó a dejar las giras a donde se amontonan los acarreados por su partido y ni siquiera lo considera el tema más importante para la nación.

Y ojo, en México el tema tendrá, o ya tiene, una particularidad mucho más nociva que las que pueden hacer perder a Donald Trump este martes, acá, a López Obrador ya le llueven los reclamos por la falta de apoyos en medicamentos y equipo y recursos para atender la pandemia.

Al inquilino de Palacio Nacional, muchos médicos le han hecho plantones, marchas y protestas de todo tipo porque gracias a su desdén por la pandemia y por lo tanto la implementación de una estrategia fallida, México es el país en el mundo donde han muerto más trabajadores del sector salud dedicado al combate del Covid.

“No es un honor morir por Obrador”, se ha dejado escuchar en varios videos de médicos hartos, encabronados por la muerte de sus compañeros que se contagiaron por falta de equipo y por el exceso de casos graves ante la nula contención.

A los médicos se han sumado los gobiernos de la mayoría de los estados, incluidos algunos

de MORENA como el de Puebla y el de Tabasco y en su momento el de Baja California, que se quejaron de la falta de insumos y de recursos para hacerle frente.

Hoy, lo relevante es que ante el debate que AMLO había logrado evadir con los gobernadores de la Alianza Federalista y al que le tuvo que entrar ante la amenaza de abandonar el Pacto Fiscal, el tema del Covid es ya un tema central de los mandatarios ‘rebeldes’ contra la 4T.

Ayer tras reunirse en Michoacán, los de la Alianza, difundieron un posicionamiento en el que acusan a López Obrador de la escasez de medicamentos o la tardanza de los mismos hacia sus estados.

“Los Gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco y Michoacán, así como los representantes de los estados de Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Durango y Guanajuato, manifestaron su preocupación por el envío tardío e insuficiente de medicamentos

de la Federación para atender la demanda de la población”, dice el documento

Ahí estaban Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Javier Corral, Enrique Alfaro, Miguel Riquelme y el anfitrión Silvano Aeureoles, además de representantes del resto los gobernadores de la alianza.

Ante la urgencia que significa el incremento de casos en los últimos días y la poca ayuda de la 4T, los gobernadores acordaron hacer un intercambio solidario de medicamentos Covid entre las 10 entidades a fin de hacerle frente a la pandemia.

Y es que el repunte de casos, toma al país y obviamente a los gobernadores federalistas en un cierre de año financieramente complicado, por no decir en banca rota, por los recortes y los gastos extraordinarios que han hecho con la pandemia.

¿Si se entiende verdad?, el tema del presupuesto injusto que reclama la Alianza Federalista irá a partir de ya ligado al Covid y la falta de apoyo del Presidente López Obrador para paliar la pandemia.

Es decir, orillarán a AMLO a ceder recursos o a enfrentar un panorama peor que tiene en la lona a su amigo Donald Trump cruzando la frontera.

XICO SABÍA DESDE MARZO…

Aunque suene a increíble, todavía en enero, el equipo compacto de Xicoténcatl González Uresti, el depuesto alcalde de Victoria, tenía en su agenda la reelección y todavía más increíble, la posibilidad de pelear en el 2022 por la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas.

Propios y extraños comenzaron a dudar del equilibrio mental del doctor, porque a todas luces para inicio de este año su popularidad estaba en el suelo, la Ciudad hecha pedazos y el enojo popular creciendo.

En enero intentaron hacerlo entrar en razón, advirtiéndole que andaba mal, le prestaron asesores, le diseñaron hojas de ruta para salir del bache en que se metió y al que arrastró al municipio pero era incapaz de entender lo que le ocurría. En marzo definitivamente le dijeron que era inminente su salida, urgía que se fuera por el bien de Victoria, tal vez por eso los últimos meses que cobró como Alcalde la capital estaba para dar vergüenza, porque ya sabía su destino, hoy poco a poco Victoria quiere otra vez parecer Ciudad.

Por MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA