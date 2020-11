Encuentran misteriosa habitación secreta en su nueva casa

Rooney, una usuaria de ‘Tik Tok’ recientemente ha protagonizado un hipnotizante video, el cual inicia con la imagen de un viejo armario plagado de antigüedades, como libros, tapas de diarios y piezas de un juego de te.

«Compramos esta casa hace unos meses y estuvimos limpiando los distintos muebles y armarios y hoy estuve trabajando en este. Como pueden ver: la anciana que vivía acá guardaba muchas cosas. Pero noté que este mueble se mueve, así que me puse a mirar en detalle y noté que hay un espacio detrás, como una habitación», relató la mujer.

En su video explicó que había descubierto algo extraño detrás de aquella estantería. «Mis hijos me dijeron que tengo que grabar todo esto mientras corro esto, así pueden ver lo que hay acá atrás», expresó la mujer, que después de algunos empujones, logró mover las cosas hacia atrás. Entonces descubrió un misterioso cuarto secreto, digno de una película de terror.

Entre las terroríficas cosas que se encontraron en el cuarto oculto se encontró un viejo muñeco bebé, el cual le causó un impacto en la mujer que no pudo evitar llevarse un susto, al igual que la mayoría de los 3,4 millones de usuarios que vieron el clip.

Luego, obviamente, hubo una segunda parte en la que recorrió la antigua habitación, desbordada de recuerdos de otros tiempos. «Bueno, acá estoy de vuelta y voy a explorar este cuarto escondido. No hay nadie en casa en este momento así que no sé si es una buena idea, pero me muero de la intriga para ver qué es lo que hay acá», comentó la mujer mientras filmaba acomodaba todo para no quedar atrapada allí dentro. «Parece que acá hay juguetes viejos, mucha decoración, cajas, tazas. Ok, estoy un poco confundida acá ¿por qué escondió estas cosas? No sé voy a empezar a ordenar todo esto y ver qué más hay acá adentro».

CON INFORMACIÓN DE MULTIMEDIOS