¿QUÉ HACER CON LOS ‘SUPERDELEGADOS’?

La impresión y la opinión que se tiene del gobierno federal en todos los Estados sobre el trabajo que se está haciendo, es difusa y confusa. La mayoría de la gente no sabe de obras, ni servicios, tampoco de los beneficios que presuntamente están llegando a quienes los reciben.

En los principales foros, sobre todo en la conferencia Mañanera, dicho por el presidente, se asegura que los programas sociales, las becas, la ayuda económica a los adultos mayores, los pagos a los jóvenes emprendedores, la ayuda a los productores del campo, etcétera, todos llegan directamente sin intermediarios a los beneficiarios.

Pero no se ven, la transparencia informativa, no existe; por eso hay muchas dudas si lo que se dice que se está haciendo, es cierto. Y es ahí en donde la comunicación social de la Cuarta Transformación no se está viendo, ni sintiendo. Lo que dice el Presidente se lo lleva el viento, porque no hay un registro, ni una evidencia ante los ojos de la población; no le están poniendo nombre, ni apellido a los miles de beneficiarios que están recibiendo la ayuda.

El mensaje que queda entre la opinión pública local, es que la 4T no está haciendo nada, que lo que se dice y se presume, es pura palabrería sin sustento.

Los superdelegados no informan como se aterrizan los programas, tampoco los legisladores de Morena se han preocupado por cacarear las acciones y las tareas del gobierno; todo lo ha dejado en manos y en la boca del Presidente, y eso no es suficiente.

La comunicación social de la Federación ¿dónde está?.

Si lo que dicen que hacen, no se ve, no existe.

Apenas en el marco del Segundo Informe de Gobierno se dieron a conocer algunas cosas, pero tampoco fue suficiente. De ahí que es urgente armar una estrategia de comunicación del gobierno federal para informar “lo bueno que se está haciendo”.

Si el Presidente López Obrador, todos los días se queja que los medios y de las redes sociales saturan a la opinión pública de noticias negativas, es porque no existe un plan para informar sobre la noticias positivas del gobierno. Si hoy todos los beneficios y los programas son para los pobres, a quiénes se les está sacando de su pobreza, ¿en dónde están esos pobres a los que ya les empezó a cambiar la vida con la 4T?. Ni siquiera en los medios de comunicación oficiales, ni en los tiempos oficiales en la radio y televisión se difunden las buenas noticias del gobierno federal; las que hay son muy pocas.

Si de cada 10 noticias que se publican sobre el gobierno federal, 7 son malas, no es culpa de los medios; es lo que hay. Y cuando los medios cuestionan, preguntan y buscan en las fuentes oficiales, estas se cierran por completo, o simplemente se justifican con un “no hay autorización para informar”; y sucede en todos los estados, y en todas las dependencias de la Federación.

Esto que está pasando conviene a la oposición, que asegura que la Federación en algunas entidades, sencillamente, es un fantasma.

“Obras son amores”, dice la máxima electoral, que se traduce en votos. Y si en el 2021 la 4T no enseña, no difunde o no informa de lo que está haciendo, no habrá votos. ¿Cómo pueden llegar los candidatos de Morena a hablar de las bondades del gobierno del cambio verdadero, si la gente no las ve?.

La comunicación social de la 4T, sí que es un problema que deben atender, si es que quieren ganar el 2021. Están avisados.

Por FRANCISCO CUÉLLAR CARDONA