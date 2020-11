EL REGRESO DE MORRIS

El ex presidente del PRI y ex diputado local CARLOS MORRIS TORRE aceleró sus recorridos por la ciudad en busca de su retorno a los cuadriláteros electorales.

Es un político que creció bajo la sombra de su tío RODOLFO TORRE CANTÚ, el recordado priísta asesinado de manera artera a unos días de ganar la elección por la gubernatura.

MORRIS lo acompañó cuando apenas abandonaba la adolescencia, cuando todavía ni siquiera soñaba con tener un tío gobernador, RODOLFO apenas arrancaba una incipiente carrera política desde el DIF desde ciudad Victoria.

RODOLFO tenía muchas ganas de trascender y lo hacía acompañado de unos cuantos personajes que le apostaron siempre. Muchos de ellos advenedizos, pero que carecían de la capacidad de subir a la primera división.

MORRIS no tenía por qué apostarle, era su tío consentido y le encantaba acompañarlo en las giras por colonias y ejidos, donde RODOLFO siempre lo hacía bailar con las líderes seccionales que se daban gusto con aquel jovencito simpático al que apodaban el “bomboncito”.

Fueron años de convivir muchas horas diariamente, por eso le dolió su partida inesperada y más que su crimen no haya sido resuelto, aún y cuando las condiciones estaban dadas para que su tío EGIDIO TORRE CANTÚ, ya convertido en gobernador resolviera su asesinato.

“El bomboncito” regresa a todas las colonias y ejidos que recorrió acompañado con su tío, visita a muchas de las seccionales que fueron abandonadas en los últimos sexenios.

Su tío el ex gobernador nunca quiso atenderlas, nunca creyó en la estructura del PRI y la fue debilitando al grado que perdió diputaciones, alcaldías, senadurías y finalmente la gubernatura.

El ex diputado local sin embargo nunca olvidó el amor que le enseñó RODOLFO por el PRI, tiene la sangre tricolor en sus venas, sabe que es un partido en desgracia y que si decidiera irse a otro lugar quizá tuviera más oportunidades.

Se lanza a las calles, enredándose en su loca aventura de ser el candidato a la presidencia municipal, con muchos argumentos que trata de enumerar a su forma de pensar, por principio nunca cambio su forma de sentir por el PRI, piensa que es el mejor instituto, pero también piensa en el desgaste de los partidos en el poder.

CARLOS va en busca de la alcaldía y más ante la indefinición del ex alcalde ÓSCAR ALMARAZ SMER, amenazado por sus cuentas y la negativa de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO de lanzarse por un municipio lleno de baches con dos años perdidos y demasiados problemas que serían un dolor de cabeza.

MORRIS podría repetir la aventura de su tío RODOLFO y enfrentar a su primo hermano LUIS TORRE ALIYAN en la próxima elección.

Una guerra familiar no tiene nada de especial, ni sería la primera revuelta, pero eso sí CARLOS MORRIS, dice “de lo que haga mi primo el síndico no me culpen. Es responsable de sus propias acciones y no comparto su forma de pensar o de actuar”.

CARLOS MORRIS fue diputado local en la primera parte de este sexenio y no hizo muchos aspavientos, como sobrino del ex gobernador EGIDIO conoce las reglas del juego y nunca increpó de más. Su parentesco pesa y debía entenderlo, MORRIS se comportó a la altura, buscó ser diputado local, pero lo enlistaron en el lugar cuatro de la plurinominal, la partida se la ganó TINO SÁENZ COBOS.

En esta ocasión, MORRIS parece ser de los pocos priístas interesados realmente en ir por la alcaldía, en una aventura en la que tiene en contra hasta cierta parte de su familia, pues su aventura vendrá a trastocar la tranquilidad.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ