Jóvenes graban y se burlan de vendedor de elotes

Las muestras de odio, discriminación y violencia siguen haciéndose visible en las redes sociales. Recientemente se viralizó un video en el que un señor que vendía elotes y esquites fue acosado por un grupo de jóvenes, presuntamente, en Long Beach, California. El hecho ha causado indignación, pues lo único que el señor hizo fue trabajar. Aquí te contamos lo que sabemos.

A través de la cuenta de Instagram de Chica Picosa, el video muestra un poco de lo que vivió un hombre que vendía esquites y elotes. En el clip, aparece el señor con su puesto de esquites en la calle. Al parecer estaba despachando a los hombres que lo grababan.

Mientras el señor intentaba trabajar, los jóvenes lo rodeaban con sus celulares en mano en medio de burlas. Uno de los ‘acosadores’ acerca la cámara a la caja en donde el señor guardaba sus esquites.

Finalmente, el comerciante termina vaciando el producto que ya preparaba en un vaso de unicel en la caja. Con risas escandalosas, estos terminan alejándose del lugar.

“Que personas tan miserables, me indigna, me lleno de rabia al ver estas injusticias. ¿Alguien que sepa quién es el señor? Un elotero en Long Beach fue filmado siendo acosado anoche mientras se dirigía a casa”, aparece en la descripción del video.

El video de inmediato causó indignación. Te dejamos algunos comentarios sobre lo sucedido:

“Se pasan la verdad”; “Qué coraje, pero por lo menos no lo golpearon”; “Porque nadie hace nada porque si aparecen en video no los detienen que coraje”; “Parece que los mexicanos no valemos”, escribieron los usuarios.

​Hasta el momento se desconoce si este video es reciente. Sin embargo, el clip recién se comenzó a viralizar.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO