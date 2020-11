NO, NO ESTAMOS MEJOR CON LÓPEZ OBRADOR

Las mujeres no estamos mejor con López Obrador, aunqueg “promete” que hoy como nunca se está apoyando a las mujeres, la realidad se impone y es su Secretario de Hacienda, Arturo Herrera quien confirma que la “brecha brutal” en equidad de género obligará a las mujeres a pasar tres décadas más sin encontrar inclusión e igualdad laboral.

Tal afirmación ha sido avalada por la titular del Inmujeres, Nadine Gasman y la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ambas funcionarias también participaron del evento Mujeres Exporta Mx, donde se presentó un balance sobre la desigualdad que priva en el mercado laboral actual y el panorama que ha empeorado para las féminas a consecuencia del Covid19.

Con cifras oficiales, se confirma que México tiene peores números que Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia, en el nivel de desigualdad para las mujeres. Además de que aquí se enfrentan más obstáculos para el desarrollo laboral, hay que sufrir un alto grado de acoso y recibir menor paga que ellos, 14 por ciento menos de percepción salarial, por igual labor y desempeño.

Compungido y realista, el funcionario hacendario reconoció en el evento global que, de la región de América, en nuestro país misógino y machista, el 74.5 por ciento de los hombres encuentran un lugar en el terreno laboral, mientras que en el caso de las mujeres solo el 43 por ciento. “Es difícil encontrar un país con un nivel de desigualdad tan alto como el de México, nuestros números son los peores de la región”.

Sin embargo, las funcionarias, más cautelosas con el jefe, en vez de alarmarse, presentaron un discurso matizado con futurismo pintado de rosa, donde aseguran que están trabajando por ellas. La titular de la ST menciono que se va a desarrollar una agenda conjunta con Estados Unidos y Canadá para dar más oportunidades a las mujeres, en tanto que desde el Inmujeres se recordó la necesidad de ofrecer más alternativas a empresas dirigidas por mujeres.

La exigencia de las mujeres por más inclusión en el terreno laboral y económico es un tema global, por lo que desde la ONU se insiste en que “El liderazgo y la toma de decisiones por parte de las mujeres no significa hacerles un favor; es una medida esencial para la paz y el progreso de todo el mundo”.

Al mismo tiempo que se desarrollaba el foro por la igualdad con los funcionarios mexicanos, Antonio Guterres en el Consejo de Seguridad de la ONU recordó a las instituciones, organizaciones, empresas y gobierno que funcionan mejor cuando son incluyentes, en vez de ignorar, como es el caso de las mujeres, a la mitad de la población.

Los números se imponen y antes de la pandemia México ya registraba un marcado retraso respecto al empoderamiento de las mujeres, ahora con el pretexto de la crisis sanitaria, el panorama empeora y no sólo habrá que luchar por romper el techo de cristal, dejar el piso pegajoso o imponerse ante los estereotipos de género, sino a un gobierno “misógino y machista”, que realmente no tiene en la agenda de políticas públicas, las estrategias que ayuden a minimizar las afectaciones económicas en la mitad de su población, las mujeres.

Dicen que no hay mal que dure cien años, pero estos 6 años, tristemente a las mujeres nos marcará un retroceso de más treinta años en el difícil campo laboral, y son cifras oficiales.

Por GUADALUPE ESCOBEDO CONDE